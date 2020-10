Los datos sobre la segunda oleada de la COVID-19 en Europa favorecen al dólar.

El mercado del Forex ha vivido unos días muy volátiles con un rango de 1,16-1,17 unidades en el eur/usd entre el viernes y el martes, pese a lo cual el saldo es apenas de un 0,15% a favor de la moneda única. El motor de esta volatilidad han sido los malos datos sobre los contagios en Europa, que hacen pensar en nuevos confinamientos y en una recuperación económica más lenta.

El dólar se habría beneficiado por la aversión al riesgo, pero el flujo de noticias sigue siendo desfavorable al billete verde en el medio y en el largo plazo, lo que debilita su posición en el Forex ante otras divisas como el peso mexicano (usd/mxn).

Desde el punto de vista del dólar, y en el corto plazo, lo que más pesa son las elecciones presidenciales de noviembre. Las encuestas siguen dando la victoria al demócrata Joe Biden, pero no de forma clara. Esta situación genera volatilidad por sí misma aunque el impacto ponderado del resultado electoral, sea cual sea, y considerando todos los factores (fiscales, comerciales, etc.) podría ser neutral, según algunos expertos.

En estos momentos, hay una gran incertidumbre en el Forex a pesar o por culpa de lo que afirman las encuestas. La volatilidad no va a reducirse en las próximas semanas y no se alimenta con un posible cambio en el partido que gobierne o en una previsible no aceptación de los resultados electorales, como ha amenazado uno de los candidatos. La volatilidad en el Forex se alimenta de las incertidumbres sobre el dudoso resultado electoral, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y, no lo olvidemos, un posible paquete de ayudas para la economía estadounidense.

La última propuesta del partido demócrata es la de un estímulo fiscal de 2,2 billones de dólares que discuten entre Nancy Pelosi y el republicano Steven Mnuchin, actual secretario del Tesoro. Este plan está más detallado que los propuestos anteriormente y tiene un importe menor. Pese a ello, estos estímulos están todavía lejos del tope que tienen el partido republicano y Donald Trump y que es de 1,5 billones.

Un punto de fricción son las ayudas a las corporaciones locales, que los demócratas han recortado desde los 915 a los 436 millones, pero que los republicanos siguen viendo como un premio para las ciudades peor gestionadas. El plan también incluye ayudas a aerolíneas, restaurantes y pymes, ayuda directa de 1.200 dólares a cada ciudadano y retomaría el complemento al subsidio por desempleo de 600 dólares semanales.

Por lo tanto, en las próximas semanas hay que estar muy pendientes de las noticias sobre la COVID-19 en Europa y EE.UU. y los acuerdos a los que vayan llegando republicanos y demócratas que acerquen la llegada de este plan de ayudas.

