Los degenerados del gobierno de Trinidad y Tobago deportaron a niños Venezolanos y no se conoce su paradero.

A estas horas en que escribimos este reporte, los representantes de los niños deportados por los malditos degenerados del gobierno de Trinidad y Tobago denuncian que no se conoce el paradero del los niños, fueron separados de sus padres, algunos en edad de lactancia.

#URGENTE Padres, madres y representantes de los 16 niños deportados por el gobierno de Trinidad envían este mensaje. Varios estarían deshidratados y con vómitos. Ha estado lloviendo en la ruta y se desconoce el paradero Todo venezolano debe hacerse eco de esto#DóndeEstánLos16 pic.twitter.com/QmBjgwCZ6u — David Smolansky (@dsmolansky) November 23, 2020

Nos informan que los niños aparecieron alrededor de las 7pm, hora de Venezuela.

Se Reporta que los 16 niños deportados de Trinidad aparecieron. Están en La Barra (un caño del Orinoco en el estado Delta Amacuro), allí tienen cobertura telefónica y se comunicaron con los padres que quedaron en Trinidad. Están esperando ser rescatados.

Los degenerados del gobierno de Trinidad y Tobago deportaron a niños Venezolanos y no se conoce su paradero was last modified: by

En : Noticias Internacionales