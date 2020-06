Los Delorean estrenan video lyric de “Vuelos”

Luego del exitoso lanzamiento de su primer disco “Las Luces que Bailan” en el Centro Cultural BOD, Los Delorean emprenden un 2020 cargado de distintas presentaciones y nuevos lanzamientos. “Vuelos” es el título de su nuevo sencillo promocional y viene junto a un video lyric cargado de rock.

Los Altos Mirandinos vieron nacer a esta banda de rock venezolana que promete un 2020 repleto de buenas noticias. Esta banda conformada por Adalberto Velásquez [batería], Robert Pacheco [guitarra], Dorian Vélez [guitarra y voz], Paul Manzo [bajo], Aaron Obando [guitarra]; son parte de la escena alternativa local, destacándose por un en VIVO sorprendente cargado de energía.

La banda confiesa estar viviendo un proceso de adaptación a esta nueva realidad que nos toca vivir a todos y el lanzamiento del video lyric “Vuelos” realizado por Dorian Vélez, es parte de esto. Se preparan para realizar distintas interacciones con su público y, por medio de sus redes sociales, pretenden crear un vínculo con sus seguidores que les permita acompañarlos con su música en estos momentos donde necesitamos tanto contenido para inspirarnos.

En palabras de músicos, Vuelos “…Es una canción que trata de viajes mentales que podemos hacer en cualquier momento, se trata de revivir experiencias vividas con solo cerrar los ojos y viajar a ese instante. De esa manera podemos recordar a alguien que no está con nosotros, un momento mágico, ¡una visita inolvidable o simplemente un beso imborrable!”.

Con letra de Robert Pacheco y música de Los Delorean, «Vuelos» es un regalo inspirador que invita a soñar y despegar. Con influencia del rock de los 60 y con todo el legado de musical de bandas y artistas como Coldplay, Mumford & Sons, Gustavo Cerati y Foo Fighters; Los Delorean se perfilan como una de las mejores bandas de rock de Venezuela.

