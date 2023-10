Los dispositivos 5G están evolucionando más allá de los smartphones a IoT sin batería

Nuevo documento informativo de 5G Americas detalla la trayectoria dinámica de los dispositivos 5G: de smartphones ubicuos a dispositivos pioneros de IoT Ambiental de Reducida Capacidad y sin batería. Destaca el futuro versátil de la tecnología 5G.

BELLEVUE, Washington. – 26 de octubre de 2023: El panorama de los dispositivos 5G está evolucionando con rapidez para satisfacer las necesidades variadas de diferentes casos de uso, que incluyen desde smartphones hasta dispositivos IoT especializados y los nuevos dispositivos de IoT ambiental sin batería. Hoy, 5G Americas, la voz de 5G y posteriores generaciones en América, presentó un documento informativo llamado ‘Evolving Devices for 5G Adoption’ (Evolución de dispositivos para la adopción de 5G), que analiza la evolución de los dispositivos 5G y arroja luz sobre la optimización y adaptación de tecnologías 5G que se adecuan a una amplia variedad de casos de uso.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, compartió su punto de vista: «La evolución de los dispositivos 5G implica un cambio dinámico de la conectividad que transforma industrias y empodera a las personas. Del poder de los smartphones a IoT Ambiental, este documento informativo de 5G Americas revela la diversidad de los dispositivos 5G hacia el futuro.”

Estos son algunos de los temas claves que se abordan en el nuevo documento informativo de 5G Americas:

Características de los dispositivos: Al tiempo que la 5G reconfigura las comunicaciones en el mundo, las funciones de los dispositivos siguen siendo cruciales. Características tales como la movilidad, el ancho de banda, el tamaño, la accesibilidad, el costo, la seguridad, la cobertura, la vida útil de las baterías y la tecnología de acceso radioeléctrico influyen en el diseño y la funcionalidad de los dispositivos 5G para diversas aplicaciones.

Al tiempo que la 5G reconfigura las comunicaciones en el mundo, las funciones de los dispositivos siguen siendo cruciales. Características tales como la movilidad, el ancho de banda, el tamaño, la accesibilidad, el costo, la seguridad, la cobertura, la vida útil de las baterías y la tecnología de acceso radioeléctrico influyen en el diseño y la funcionalidad de los dispositivos 5G para diversas aplicaciones. Panorama de los dispositivos: Más allá de los smartphones, el ecosistema de dispositivos está creciendo con rapidez para incluir gafas de AR (Realidad Aumentada, por la sigla en inglés), dispositivos habilitados por voz y tecnologías IoT especializadas. Estos desarrollos están transformando industrias, mejorando la comunicación y posibilitando la atención de la salud en forma remota.

Más allá de los smartphones, el ecosistema de dispositivos está creciendo con rapidez para incluir gafas de AR (Realidad Aumentada, por la sigla en inglés), dispositivos habilitados por voz y tecnologías IoT especializadas. Estos desarrollos están transformando industrias, mejorando la comunicación y posibilitando la atención de la salud en forma remota. Dispositivos de Reducida Capacidad: Al comienzo, la tecnología 5G New Radio se centraba en aplicaciones de banda ancha móvil optimizada (eMBB, por la sigla en inglés). Más adelante, el 3GPP introdujo especificaciones para Reducida Capacidad (abreviada como RedCap) en el Release 17 para responder a casos de uso de baja velocidad de transmisión, y eficiencia de costos y energía. Estos dispositivos ofrecen una solución equilibrada a la tasa de datos, la latencia y la vida útil de la batería.

Al comienzo, la tecnología 5G New Radio se centraba en aplicaciones de banda ancha móvil optimizada (eMBB, por la sigla en inglés). Más adelante, el 3GPP introdujo especificaciones para Reducida Capacidad (abreviada como RedCap) en el Release 17 para responder a casos de uso de baja velocidad de transmisión, y eficiencia de costos y energía. Estos dispositivos ofrecen una solución equilibrada a la tasa de datos, la latencia y la vida útil de la batería. IoT Ambiental: los dispositivos IoT Ambiental operan exclusivamente a partir de energía extraída de su medioambiente, y eliminan así la necesidad de las baterías. Caracterizados por un tamaño reducido, bajo costo y consumo de energía ultra bajo, se los utiliza en diversos sectores, como en la gestión de inventario y en los sensores ambientales.

Según Brian Daly, Vicepresidente Asistente en AT&T y colíder del documento informativo: “Este documento abarcó una gran variedad de dispositivos 5G actuales y futuros, que van desde smartphones hasta dispositivos IoT Ambiental RedCap sin batería. Categorizamos estos dispositivos según varios factores, haciendo hincapié en la optimización para las aplicaciones IoT en términos de complejidad, desempeño y eficiencia.” Añadió: “En general, el panorama evolutivo de los dispositivos 5G presenta oportunidades interesantes en todo el ámbito de IoT, RE y más allá.»

Yuchul Kim, Ingeniero Principal en Qualcomm Technologies, Inc., y colíder del grupo de trabajo de este proyecto de 5G Americas, declaró: “Este documento de 5G Americas brinda una visión holística de cómo están evolucionando los dispositivos 5G para abordar las necesidades diversas del mundo interconectado actual y sirve como testimonio de la innovación continua que tracciona hacia nuevos servicios ofrecidos por la industria 5G.”