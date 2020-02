Los empleos más peligrosos del Mundo

Actor/actriz de escenas peligrosas

El peligro es una parte inherente a sus trabajos. Ya sea saltando de edificios en llamas, poniéndose detrás del volante para realizar una persecución a alta velocidad, o literalmente exponiéndose a armas que les apuntan y disparan, hombres y mujeres que son actores/actrices de escenas de riesgo (dobles) se ponen en peligro todos los días para entretenernos. Entonces, tal vez resulte natural que sea una de las profesiones más peligrosas del mundo y, aunque las cifras oficiales son difíciles de encontrar, los medios de comunicación han descubierto que más de 40 personas han muerto en el foro de grabación o filmación en los últimos 20 años.

Pescador de aguas profundas

No lo llaman ‘la pesca más mortal’ por nada, sabes. De hecho, los pescadores de aguas profundas se enfrentan a todo tipo de peligros, desde mares agitados y temperaturas gélidas a maquinaria que cae e incluso al extraño pellizco de las tenazas de un cangrejo de Alaska.

Minero

La minería emplea alrededor del 1 por ciento de la fuerza laboral del mundo y, sin embargo, es sorprendentemente responsable del 8 por ciento de las muertes que se registran en el lugar de trabajo en el planeta. La gran mayoría de esas muertes ocurren en China donde, a pesar de que las medidas de seguridad se han mejorado, más de 3.000 trabajadores mueren en el empleo cada año.

Pintor

No, no estamos hablando de los surrealistas o de los aficionados a la acuarela. Estamos hablando de los pintores encargados de retocar los puentes y los edificios del mundo.

Ya sea por las alturas -que desafían la muerte- en las que tienen que trabajar o por exponerse a sustancias químicas que son cancerígenas, existe una serie de amenazas potenciales que enfrentan los pintores; sorprendentemente, la profesión también es una de las más altas en términos de muertes relacionadas con el alcoholismo.

Trabajador de mantenimiento de terrenos

Pensarías que por arriesgar tu vida en el trabajo recibirías buenos ingresos. Pero ciertamente ese no es el caso de los trabajadores de mantenimiento de terrenos quienes ganan un promedio de 26,000 dólares por año a pesar de trabajar en una industria que registra una tasa de mortalidad de 17.4 por cada 100,000 trabajadores.

Trabajador de la construcción

Tradicionalmente, la construcción ha sido una industria peligrosa. Por ejemplo, más de 30,000 personas murieron durante la construcción del Canal de Panamá mientras que 106,000 trabajadores murieron en la construcción del Ferrocarril Myanmar-Siam.

Si bien las medidas de seguridad y la tecnología han mejorado, las tasas de mortalidad en la construcción siguen siendo asombrosas. De hecho, se estima que miles de trabajadores murieron durante la construcción de los estadios que albergarán la Copa Mundial de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) 2022 en Catar.

Agricultor

Puede que no parezca la profesión promedio que desafía a la muerte pero los agricultores se enfrentan a uno de los trabajos más mortíferos del planeta. Solo en Estados Unidos, hubo 260 muertes en granjas en 2017, la mayoría de ellas causadas por caídas, resbalones y accidentes relacionados con el uso de maquinaria.

Astronauta

El espacio puede ser la última frontera, pero también es un lugar increíblemente peligroso para ganarse la vida. De hecho, según se informa, la NASA (siglas en inglés de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) registró una tasa de mortalidad del 3% cuando enviaba astronautas al espacio, que es una de las razones por las cuales los viajes tripulados han disminuido en los últimos años.

Repartidor

El rápido incremento en servicios tales como Uber Eats ha resultado en que más y más repartidores salgan a la calle. Pero además de la mala paga y las frenéticas horas, los repartidores que llevan nuestra comida favorita a nuestras puertas con frecuencia están en riesgo de sufrir accidentes de tráfico y ser víctimas de actividades delictivas.

Oficial de policía

Al tener la tarea de mantener la ley y el orden, enfrentar a los delincuentes y ser los primeros en responder en tiempos de crisis, los oficiales de policía son verdaderos héroes. Pero dada la naturaleza de sus trabajos, tal vez no sea una sorpresa que la suya sea una de las profesiones más peligrosas del planeta.

Incluso en el Reino Unido, donde la violencia con armas de fuego es significativamente menor que en otras partes del mundo, más de 4,000 oficiales han muerto en cumplimiento de su deber desde que la profesión comenzó en 1792.

Soldador subacuático

La hipotermia, la descompresión y los electrochoques son algunos de los riesgos a los que se exponen los soldadores de aguas profundas quienes no solo deben sumergirse a profundidades increíbles, también deben trabajar mientras están allí. Puede ser una profesión increíblemente bien remunerada, pero al registrar una tasa de mortalidad del 15 por ciento, también puede ser increíblemente peligrosa.

Conductor de camión

Seguro que todos hemos visto los espectaculares tramos que recorren los conductores que van por caminos congelados en esos programas de televisión, pero el conductor promedio está en riesgo tanto como su contraparte extrema. De hecho, a pesar de un reciente descenso en las muertes, quienes se ganan la vida detrás del volante son estadísticamente más propensos a conocer a su creador que quienes se dedican a cualquier otro trabajo en el mundo.

Leñador

Este empleo parece bastante obvio dados los enormes árboles que normalmente talan los leñadores, sin mencionar el equipo rápido y ferozmente afilado que usan para hacerlo. Sin embargo, a pesar de los peligros obvios que enfrenta un leñador promedio, las estadísticas reales en torno a este trabajo aún son increíblemente impactantes.

Piloto de aviones pequeños

Cuando piensas en un piloto, tu mente naturalmente se dirige a la gente que luce un uniforme y que se encuentra detrás de los controles de tu avión comercial promedio. En realidad, el transporte aéreo de pasajeros es una profesión bastante segura; sin embargo, no se puede decir lo mismo de los pilotos que operan aviones ligeros.

Ordeñador de serpientes venenosas

Una mordida de una de las serpientes más venenosas del mundo tiene el potencial de matarte en cuestión de horas. Así que dedícale un pensamiento a las personas cuyo trabajo es ordeñar el veneno de estas criaturas hasta 1,000 veces a la semana.

Guía de montaña

Llegar a la cima de una montaña como el Everest es obviamente una actividad peligrosa, así que ten cuidado con las personas que se ganan la vida ayudando a la gente a llegar a la cumbre del punto más alto del mundo.

Ingeniero de líneas de energía eléctrica

La próxima vez que enciendas tu televisor o cargues tu teléfono celular, piensa en los ingenieros que se aseguran de que la energía llegue a tu hogar.

Al trabajar a todas horas y bajo todas las condiciones, los ingenieros de líneas eléctricas tienen la tarea de instalar y reparar las líneas de alta tensión en las alturas. Solo en Estados Unidos, la tasa de mortalidad anual promedio para los trabajadores de líneas eléctricas es de 56.3 muertes por cada 100,000 empleados, en comparación con el promedio nacional de poco más de tres.

Techador

Cualquier trabajo que implique que trabajes con herramientas eléctricas mientras te encuentras elevado por arriba de la superficie de la tierra va a involucrar una buena cantidad de riesgos. Las caídas y los golpes de calor son los peligros más comunes que enfrentan los techadores, actividad que está sorprendentemente clasificada entre los 10 trabajos más peligrosos del planeta.

