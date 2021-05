Los equipos favoritos de baloncesto para ganar la medalla de oro en Tokio 2021

¿Quieres conocer a los países favoritos para alzarse con el primer puesto en el baloncesto de Tokio 2021? A continuación, toda la información que necesitas saber.

Países con mayores chances de ganar la medalla de oro de baloncesto en Tokio 2021

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 serán una edición espectacular para que veamos cómo llegan las distintas selecciones. Por ejemplo, vas a poder ver un comparador de cuotas de baloncesto a la hora de realizar tus jugadas, pero lo cierto es que hay varias candidatas para alzarse con el máximo trofeo.

Estados Unidos

Estados Unidos es la máxima favorita para ganar este certamen. Lo cierto es que es la nación que más veces ha conseguido el oro en toda su historia, algo que se explica por su imponente liga (la NBA) que es vista como la competición de mayor jerarquía a la hora de hablar del baloncesto mundial.

Algunos de los nombres más fuertes que se barajan para este año son los de LeBron James, Kaywhi Leonard, Kevin Durant, Anthony Davis, Kyrie Irving, Damian Lillard, Trae Young o Stephen Curry. Lo cierto es que, si lo vemos desde este punto de vista, parece que los demás la tendrán muy difícil para quedarse en lo más alto del podio.

Australia

Australia es otra de las naciones que, poco a poco, han pulido su nivel de baloncesto gracias a buenos rendimientos individuales y colectivos. El conjunto de Oceanía ya realizó su primera preselección de 24 jugadores, entre los que se destaca la aparición de Patty Mills, de los San Antonio Spurs.

A esto, se le suman Joe Ingles de los Utah Jazz, Ben Simmons de los Philadelphia 76ers, entre otros. Queda claro que no es el principal favorito, pero es cierto que dará de qué hablar y podría, gracias al esfuerzo y a la técnica, tener una gran performance que enorgullezca a su país.

España

Si no fuese porque existe la MLS, el baloncesto de España sería uno de los más populares del planeta. Los críticos especializados la destacan como la “superpotencia europea” para este certamen… y hay motivos de sobra para creer que esto podría llegar a ser de esta manera.

En el 2019 se coronaron campeones del Mundial de China del 2019, después de vencer a Argentina. Por ende, esta nueva generación de profesionales podría destacarse en esta competición y pelear por el oro.

Argentina

No es una de las amplias favoritas, pero hay una gran camada de profesionales que generan emociones en todos los fanáticos del país. Por eso, buscarán nuevamente la gloria, que consiguieron en Atenas 2004, tras lograr un inesperado oro.

Facundo Campazzo (de los Denver Nuggets), Luca Vildoza (de los New York Knicks) y Gabriel Deck (de los Oklahoma City Thunder) podrían ser los más destacados que buscarán posicionar a la blanquiceleste entre los mejores del certamen.

En definitiva, Estados Unidos, como siempre, parece ser la gran candidata a la hora de evaluar los posibles favoritos para obtener la medalla de oro en Tokio 2021. Sin embargo, si buscas apostar, también deberías seguir a los demás, que tienen grandes talentos para destacarse en la competición.

Los equipos favoritos de baloncesto para ganar la medalla de oro en Tokio 2021 was last modified: by

Temas relacionados:

En : Basketball