Los granos han sido los alimentos más escasos y costosos en Maracaibo

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó su más reciente informe sobre la accesibilidad y disponibilidad de alimentos en Maracaibo, correspondiente al periodo junio-octubre de 2019. El estudio demostró que, en promedio, la escasez fue de 53% en los alimentos monitoreados durante ese lapso.

En 8 de 20 alimentos monitoreados por Codhez, la escasez fue igual o superior al 64%. Los artículos menos disponibles fueron el cartón de 12 huevos (6% de disponibilidad en promedio), la pechuga de pollo con hueso (10%), las alitas (10%), y los muslos de pollo (13%). El promedio de escasez de los recortes de pollo (alitas, pechugas y muslos), fue de 89%, y en el caso de los granos los más escasos fueron arvejas (64%), frijoles (72%) y lentejas (74%).

Con respecto a la variación de los precios, los rubros que más han aumentado durante el período junio-octubre han sido los granos, seguidos de los cortes de carnes de pollo y de res. El precio de los granos se incrementó en +282%, destacando el aumento del frijol (+382%), que es el segundo tipo de grano más escaso en junio-octubre (72%) y el más escaso en el último año (85%).

Por otro lado, es preciso advertir que desde octubre de 2018 hasta octubre de 2019 los granos han sido los alimentos que más han aumentado: lentejas (48.988%), frijoles (40.625%), caraotas (37.705%), y arvejas (37.577%).

No obstante, en general, se observó una mayor disponibilidad de alimentos. La harina precocida de maíz (91%), el arroz blanco de mesa (91%), y la pasta (85%), fueron los alimentos más presentes en los establecimientos.

Por otra parte, el salario mínimo, recién ajustado en octubre, es insuficiente para acceder a la canasta alimentaria. El cartón de 30 huevos equivale a 55,12% del salario mínimo vigente (Bs. 150.000,00). Otros 12 alimentos equivalen a una tercera parte o más del salario mínimo, como es el caso de la pechuga con hueso (49,37%), corte de primera de carne de res (48,08%), queso blanco semiduro (44,76%), caraotas (43,85%), corte de segunda de carne de res (41,32%), margarina (38,89%), muslos de pollo (37,57%) y el aceite vegetal (33,36%).

Codhez insiste, en consideración a estos datos, en que el Estado venezolano debe diseñar y ejecutar políticas que atiendan con urgencia y eficiencia la inseguridad alimentaria. Entre otras causas, advertimos que la escasez y el alto costo de alimentos —fenómenos correlativos— continúan impactando de forma negativa en la calidad de la alimentación de adultos y niños, pues afectan de forma diferenciada el acceso a proteínas, tanto animales como vegetales.

La organización exhorta al Estado venezolano el diseño y la puesta en práctica de medidas eficientes para fomentar la producción nacional de alimentos, en consonancia con lo previsto en el artículo 305 de la Constitución, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y su observación general número 12 (párrafos 12 y 25).

