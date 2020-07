Los hermanos Cristina y Valter Traini Sandoval le ponen corazón a «Creaciones Kristyn Moda»

Todo viene desde casa. Creaciones Kristyn Moda, fabricantes de la marca Traini Shoes, es una empresa familiar dedicada a la elaboración de sandalias para niñas y niños. Los hermanos Cristina y Valter Traini Sandoval son los que llevan la batuta de este emprendimiento que no ha dejado de trabajar ni en cuarentena.

Es una larga trayectoria de fabricación que traen consigo, pues desde muy temprana edad, los padres de los empresarios los involucraron en su trabajo y desde allí nació la idea de crear un negocio sin dejar escapar el oficio familiar. Para la elaboración de los productos emplean materia prima nacional tales como piel, sintético y otros componentes.

“El proceso de elaboración es totalmente a mano, lo que conlleva a tener unas sandalias confortables y anatómicas para que los pies de los pequeños tengan seguridad y comodidad al caminar”, contó uno de los empresarios.

Antes las circunstancias actuales, Kristyn Moda sigue apostando por Venezuela. “Con voluntad, dedicación y compromiso hemos logrado que nuestro producto sea aceptado por el consumidor venezolano. Por ello promovemos la concientización en nuestros clientes y seguidores, el apoyo a los pequeños y medianos fabricantes, adquiriendo calzados hecho en Venezuela y, de esta manera reactivar nuevamente a las empresas de producción de calzados”.

Redes sociales: @trainishoes