Los Hermanos Rosario y José Alberto «El Canario» Lanzan Nuevo Tema «La Cleptómana» Versión Salsa

Santo Domingo, Rep. Dom. – En una emocionante y esperada colaboración, Los Hermanos Rosario y José Alberto «El Canario» se unen para presentar su nuevo sencillo titulado «La Cleptómana» en versión salsa. Esta innovadora pieza musical forma parte del álbum especial con el cual Los Hermanos Rosario celebran sus 45 años de exitosa carrera artística, llevando alegría y ritmo a generaciones de fanáticos de la música tropical.

Desde sus humildes inicios, Los Hermanos Rosario han demostrado ser uno de los pilares fundamentales de la música merengue, transformándose en íconos de la cultura dominicana. Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, su música ha trascendido fronteras y ha sido el sonido de muchas celebraciones y momentos inolvidables. La decisión de colaborar con José Alberto «El Canario», una leyenda viva de la salsa añade una dimensión única y enriquecedora a su legado musical.

«La Cleptómana» versión salsa es una muestra de la capacidad de innovación y adaptabilidad de estos artistas. Bajo la magistral producción musical de Yturvides Vilchez, este sencillo destaca por sus arreglos vibrantes y su ritmo contagioso que seguramente se convertirá en un clásico moderno. Luis Gómez, el realizador del audiovisual, ha creado un videoclip que complementa la canción con imágenes que capturan la energía y pasión de estos talentosos músicos.

Gracias a la distribución realizada por La Oreja Media Group, «La Cleptómana» versión salsa está disponible en todas las plataformas de streaming. Invitamos a todos los amantes de la salsa y la música tropical a unirse a esta celebración de la música y a disfrutar de una colaboración histórica que promete dejar una huella imborrable en la industria musical.

