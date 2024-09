Los Inconformes presentan ‘Así no se puede querer’, una historia de seducción en tono ska

Los Inconformes es una banda de ska y rock, fundada en Puerto Rico en los años 90 en una época donde la escena del rock nacional de su país comenzaba a dar los primeros pasos de lo que serían las agrupaciones que definieron el género en la isla.

Durante su carrera, el grupo ha tenido variación en su alineación, sin embargo, cada integrante ha aportado significativamente al proyecto hasta lograr consolidarlo como uno de los proyectos protagónicos del movimiento rock en Puerto Rico.

Abcir Meléndez (voz), Luis Santiago (guitarra), Héctor Cott (batería), Ángel Omy Rey (saxofón), Nicolás Rivera (congas), Víctor Hernández (bajo), Xavier Aponte (trompeta), Jose Cruz (saxofón) y Sony Díaz (trombón), integrantes de Los Inconformes en la actualidad, se definen como pioneros en Puerto Rico de la fusión de ska con otros géneros como el rock, reggae, rap, punk, funk y hardcore.

«A través de nuestras canciones tratamos de abordar todo tipo de temáticas. La vida nos sucede y como tal, así nacen las canciones. Pueden ser experiencias de vida como, situaciones de corte social, político o situaciones jocosas. En fin, de todo lo que nos rodea o inspire al momento de escribir siempre será perfecto para convertirlo en una canción», cuentan Los Inconformes cuyas influencias están marcadas por proyectos como Los Fabulosos Cadillacs, Control Machete, Voodoo Glow Skulls, Bad Religion, Red Hot Chilli Peppers, entre otros.

‘Así no se puede querer’ es lo nuevo de Los Inconformes, una canción que cuenta la historia de una Femme Fatale que utiliza sus atributos para dominar a un hombre. El sencillo tiene una base de ska con secciones de punk, rock pesado y un toque de flamenco español.

«Usualmente estamos acostumbrados a escuchar las historias de los chicos malos que se aprovechan de las mujeres, en este caso, la intención fue invertir la historia y que la mujer fuera la figura dominante de la canción. Básicamente ella es una Femme Fatale y durante el trayecto de la historia vemos cómo él se envuelve en este juego que, a pesar de que sabe que esta aventura tendrá un final oscuro, le resulta imposible de resistirse ya que le fascina este juego de seducción», enfatiza el grupo.

‘Así no se puede querer’ está acompañada de un videoclip que sigue el concepto de la letra de la canción. Se ve a la chica fatal entrar a un bar y mientras está en una barra tomando unos tragos junto a su cigarrillo, muestra varios cambios de conducta hacia su ‘víctima’. El clip refleja esas noches de fiesta, jolgorio y bohemia en las que no se sabe lo que pueda suceder.

Para Los Inconformes: «Al ver cómo se maneja la industria musical hoy en día entendimos que la mejor decisión en estos momentos es salir con sencillos de manera continua y de esta manera poder extender la vida de cada canción, tener tiempo para crear nuevas canciones con sus fusiones particulares y a la vez alimentar nuestra proyecto y propuesta ya que en la actualidad todo se mueve más rápido y la vida de un EP no es la misma que hace varios años atrás».

Los Inconformes se presentarán el próximo viernes 11 de octubre en el Rotofest en Cuenca, Ecuador y esperan seguir extendiendo su alcance internacional a varios países de Latinoamérica.

Los puertorriqueños visitaron Colombia en 2023 en el Ska Para Todos Fest en Bogotá y compartieron escenario con agrupaciones como El Punto Ska, Dafne Marahunta, Desorden Social y Los Highros.

«La meta de nuestra propuesta musical es disfrutar lo que hacemos. El ska es un género que invita a estar con amigos y eso intentamos hacer. Buscamos con nuestras canciones que quienes nos escuchen olviden sus problemas y tengan un momento de relajación y buena energía», concluyen Los Inconformes.

