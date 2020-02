Los irresponsables japoneses dicen que NO suspenderán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el Coronavirus

NO suspenderán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el Coronavirus.

En una irresponsable y por demás miserable declaración, que deja ver el lado crematístico de la sociedad japonesa, según él, criticando los “rumores irresponsables», el presidente del comité de organización de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori, repitió nuevamente este jueves 13 de febrero que no contemplaba “aplazar o anular los Juegos” por la epidemia del nuevo coronavirus.

A falta de solo 162 días para la ceremonia de apertura, aumentan las preguntas sobre un eventual aplazamiento de los JJOO en caso de propagación del virus en toda Asia.

“Nos gustaría coordinarnos con el gobierno nacional y actuar con calma”, dijo Mori durante una reunión con altos cargos del Comité Olímpico Internacional (COI).

Las autoridades japonesas anunciaron este jueves la primera muerte de una persona contagiada, una mujer de 80 años en una región vecina de Tokio. Sin embargo, no era seguro que el nuevo coronavirus fuera la causa directa de su muerte.

La epidemia de neumonía viral, oficialmente denominada Covid-19, ya ha obligado al aplazamiento de una serie de eventos deportivos en China, incluidas competiciones de clasificación olímpica.

La lista no para de crecer. El miércoles se aplazó el Gran Premio de Fórmula 1 de Shanghái y podría ser anulado. Otros eventos deportivos programados en Asia podrían ser también pospuestos si la epidemia se expande.

Este jueves se puso en cuarentena una localidad de 10.000 habitantes cerca de Hanói, Vietnam, país que hace frontera con China.

Durante esta reunión con miembros del COI, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, prometió aplicar “medidas rigurosas” para proteger a la población contra el Covid-19 al aproximarse los Juegos Olímpicos.

El alcalde de la villa olímpica, Saburo Kawabuchi, declaró en la reunión que mantenía sus esperanzas en un aumento de la humedad en el aire para matar la enfermedad. “Tenemos la estación de lluvias que podría vencer al virus”, declaró.

Japón cuenta actualmente con cerca de una treintena de casos positivos en su territorio. Otras 218 personas están infectadas en un crucero en cuarentena en la costa japonesa, según un último recuento este jueves.

Este jueves, la provincia china de Hubei, donde apareció el virus, anunció otras 242 muertes y cerca de 15.000 nuevas infecciones.

Al menos 1.355 personas han fallecido en China, donde se han contagiado con el Covid-19 cerca de 60.000 personas, una cifra que ha crecido luego de la implementación el miércoles de un nuevo método de detección.

