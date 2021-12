Los jugadores sudamericanos más valiosos son de Brasil y Argentina

La valoración en un mercado como el fútbol se rige por diferentes criterios como rendimiento, edad, influencia en los resultados de su equipo o su rentabilidad comercial. Al igual que los ciudadanos visitan portales especializados como es.collected.reviews para conocer opiniones y críticas sobre los diferentes sectores empresariales, los analistas del fútbol se rigen por juicios propios y ajenos, además de datos estadísticos y financieros para poner valor a los futbolistas. El juego sudaméricano está pitando fuerte en los últimos años, con un creciente volumen de jugadores que dan el salto a Europa y que revalorizan su cotización. Estos son los diez jugadores más valiosos en 2021 de los países de la Conmebol.

El brasileño Neymar Junior lidera esta clasificación con un valor de mercado de 100 millones de euros, según la reputada web Transfermarkt. El delantero del PSG francés, ex del FC Barcelona, superó a Messi en esta tabla hace un par de años, si bien su valor ha ido bajando en las últimas temporadas fruto del avance en su edad -se acerca a los 30- y a que no ha conseguido traducir su buen rendimiento en títulos internacionales, ni con su club ni con la Selección Brasileña. Las previsiones apuntan a que no tardará mucho en bajar del primer escalón. No obstante, su figura tiene una alta valoración, tanto a nivel deportivo como publicitario, por lo que su coste no sufrirá una caída pronunciada.

El segundo futbolista sudamericano con más valor de mercado es el citado Leo Messi, ahora compañero de Neymar en la entidad de París. Su situación es parecida, ya que a la edad -34 años- se suma el factor de que ha perdido influencia en el juego de su equipo. Su última Champions se produjo en 2015 y, si bien ha conquistado este año su primer título con Argentina, la Copa América, el coste de Messi se ha reducido considerablemente. Pese a ello, su valor se sitúa en 80 millones de euros, una cantidad muy alta para un jugador de su edad. Tiene un gran tirón comercial y, sobre el juego, no se puede negar su calidad ni su capacidad para decidir partidos.

El top 3 de este ranking lo completa el compañero de Messi en la selección albiceleste, el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez; cuyo precio es similar al del 7’ argentino. Campeón de la Serie A con el club del Giuseppe Meazza y titular con Argentina; este joven atacante tiene un futuro muy prometedor por delante. Muchos analistas quieren darle ya las llaves del combinado nacional y en su equipo de Milán juega un papel cada vez más destacado.

Más de Brasil y Argentina

Los centrocampistas brasileños Casemiro y Marquinhos tienen varias cosas en común: son de corte defensivo y los dos han visto como su valor ha subido por encima de los 70 millones de euros. El club que quiera hacerse con sus servicios tendría que abonar a Real Madrid o PSG una cantidad próxima a esta cifra. Son jugadores importantes en sus respectivos equipos, que cada año aspiran a ganar la Liga de Campeones. Quien busque marcas de ropa deportiva españolas podría encontrar a Casemiro como uno de los reclamos publicitarios, ya que el jugador madridista se ha establecido como una de las referencias en LaLiga.

En una progresión diferente están otros jugadores que se mantienen entre los más valorados, pero que no tienen tanto peso como hace unos años. Es el caso de Paulo Dybala, cuya influencia en la Juventus se ha reducido. Su mejor momento llegó en 2017, cuando llegó a la final continental europea como uno de los jugadores más destacados. Pero desde entonces ha ido perdiendo fuerza, lo que no impide que su valor se establezca en 50 millones. Diez puntos más que el coste del atacante del Liverpool Firminho.

Un portero en alza

Entre los jugadores sudamericanos más valiosos también está un portero, Allison, brasileño que milita en el Liverpool de la Premier League. El guardameta se ha consolidado como uno de los mejores en su posición del panorama internacional y sus paradas han sido claves para que el Liverpool ganara una Copa de Europa y un título de liga. El factor beneficioso para un portero es que la edad no pesa tanto. De hecho, hay compañeros suyos que han rendido mejor en la década de los treinta que cuando tenían 20 años; y el caso de Allison puede ser un ejemplo de ello. Se presenta como un jugador clave en su equipo y en la selección de Brasil durante las próximas temporadas.

