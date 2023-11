Los mejores hoteles donde quedarse en Copenhague

Copenhague es una de las ciudades más hermosas y acogedoras de Europa, con una gran oferta cultural, gastronómica y de ocio. Si estás planeando visitar la capital danesa, te interesará saber cuáles son los mejores hoteles donde alojarte. En este artículo, te presentamos cinco opciones de alojamiento que se adaptan a diferentes gustos y presupuestos.

Este hotel de cinco estrellas es uno de los más lujosos y elegantes de Copenhague, situado en un edificio histórico frente a la plaza Kongens Nytorv. Cuenta con habitaciones amplias y decoradas con estilo clásico, un spa con piscina cubierta, un restaurante galardonado y un bar con vistas a la ciudad. Es el lugar ideal para disfrutar de una estancia inolvidable y exclusiva.

Si buscas un hotel moderno, funcional y económico, Wakeup Copenhagen es una buena opción. Se trata de una cadena de hoteles que ofrece habitaciones compactas y confortables, equipadas con lo esencial para una buena noche de descanso. Hay varios Wakeup Copenhagen repartidos por la ciudad, todos ellos cerca de estaciones de metro o tren que te permitirán moverte fácilmente por Copenhague.

Este hotel boutique se encuentra dentro del famoso parque de atracciones Tivoli Gardens, lo que le da un encanto especial. Las habitaciones son espaciosas y acogedoras, con muebles de diseño y detalles originales. El hotel también dispone de un jardín privado, una terraza con vistas al parque, un gimnasio, un spa y varios restaurantes y bares. Es una opción perfecta para los amantes de la diversión y la magia.

Este albergue es una opción divertida y social para los viajeros jóvenes y aventureros. Ofrece habitaciones compartidas o privadas, todas ellas limpias y coloridas, con baño propio y wifi gratis. El albergue tiene una atmósfera animada y acogedora, con un bar, una sala de juegos, un patio y actividades regulares para conocer a otros huéspedes. Además, está ubicado en el centro histórico de Copenhague, cerca de los principales lugares de interés.

Este hotel de cuatro estrellas es una opción sofisticada y original para los viajeros que buscan algo diferente. El hotel está formado por tres edificios conectados que albergan 118 habitaciones con un diseño minimalista y elegante. El hotel también cuenta con un cine privado, una biblioteca, un gimnasio, tres restaurantes y cuatro bares, incluyendo uno en la azotea con vistas panorámicas. Es un hotel ideal para los amantes del arte y la cultura.