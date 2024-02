Los mejores Restaurantes de Comida típica o tradicional de Palermo

Palermo es una ciudad que ofrece una gran variedad de opciones gastronómicas, desde la cocina siciliana hasta la influencia árabe, pasando por los sabores mediterráneos. Si quieres disfrutar de la comida típica o tradicional de Palermo, te recomendamos que visites estos cinco restaurantes que te harán sentir como un auténtico palermitano.

1. Antica Focacceria San Francesco:

Este histórico local, fundado en 1834, es uno de los más emblemáticos de Palermo. Aquí podrás degustar la famosa focaccia, un pan plano relleno de queso, jamón, tomate, anchoas y otros ingredientes. También puedes probar otras especialidades como la sfincione, una pizza con cebolla, queso y salsa de tomate, o los arancini, unas croquetas de arroz con carne y guisantes.

2. Osteria Ballarò:

Situado en el corazón del mercado de Ballarò, este restaurante te ofrece la oportunidad de saborear los productos frescos y locales que se venden en los puestos. Aquí podrás encontrar platos típicos como la pasta con le sarde, elaborada con sardinas, hinojo silvestre, pasas y piñones, o el couscous alla trapanese, con pescado, verduras y caldo.

3. Trattoria ai Cascinari:

Si buscas un ambiente familiar y acogedor, este es tu lugar. Esta trattoria lleva más de 80 años sirviendo la cocina tradicional de Palermo, con recetas caseras y generosas porciones. No te pierdas el caponata, un guiso de berenjenas, tomate, aceitunas y alcaparras, o el involtini di pesce spada, unos rollitos de pez espada rellenos de pan rallado, queso y perejil.

4. Ristorante Gagini:

Para los amantes de la cocina más sofisticada y creativa, este restaurante es una opción ideal. El chef Giuseppe Gagini fusiona la tradición siciliana con la innovación, creando platos originales y sorprendentes. Algunos ejemplos son el risotto con pistacho y gambas rojas, el bacalao confitado con crema de coliflor y almendras tostadas, o el cannolo de ricotta con helado de chocolate y naranja.

5. Antica Gelateria Ilardo:

Para terminar tu recorrido gastronómico por Palermo, no puedes dejar de probar uno de sus postres más típicos: el helado. En esta antigua gelatería, fundada en 1905, podrás elegir entre una gran variedad de sabores artesanales, como el pistacho, el limón, el chocolate o la cassata. También puedes optar por otras delicias como la granita, un sorbete de fruta con crema batida, o la brioche con gelato, un bollo relleno de helado.