Los mejores servicios de streaming de películas en Canadá

Canadá cuenta con una amplia variedad de servicios de streaming, tanto internacionales como locales, que ofrecen contenido diverso para todos los gustos. Aquí te presento una lista de las mejores plataformas disponibles en el país, organizadas por servicios de pago, gratuitos y especializados.

1. Servicios de streaming de pago más populares

Netflix

Netflix sigue siendo una de las plataformas más populares en Canadá, con un catálogo extenso que incluye películas, series originales y contenido local. Además, ofrece opciones de subtítulos y doblaje en inglés y francés, adaptándose a las necesidades del público canadiense. Disney+

Disney+ es ideal para familias y fanáticos de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar. Su catálogo incluye tanto clásicos como estrenos recientes, y es una de las plataformas más utilizadas en Canadá por su contenido familiar y de alta calidad . Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ofrece un catálogo diverso de películas y series, además de la posibilidad de alquilar o comprar títulos adicionales. También incluye producciones originales y contenido exclusivo, como The Boys y Jack Ryan. Crave

Crave es una plataforma canadiense que combina contenido de HBO, Showtime y Starz, además de películas y series exclusivas. Es una excelente opción para quienes buscan contenido premium en un solo lugar. Apple TV+

Aunque su catálogo es más reducido, Apple TV+ se destaca por la calidad de sus producciones originales, como CODA y Ted Lasso. Es ideal para quienes buscan contenido exclusivo y bien producido. Paramount+

Paramount+ ofrece contenido de Paramount Pictures, Nickelodeon y CBS, además de películas y series exclusivas. Es una opción interesante para quienes buscan algo diferente.

2. Servicios de streaming gratuitos

Pluto TV

Pluto TV es una plataforma gratuita que ofrece películas, series y canales en vivo. Su modelo con publicidad permite acceder a contenido sin costo alguno y sin necesidad de registro . Tubi

Tubi es otra plataforma gratuita con un catálogo amplio de películas y series. Aunque incluye anuncios, es una opción accesible y sin costo. CBC Gem

CBC Gem es una plataforma gratuita que ofrece contenido canadiense, incluyendo películas, series y documentales. Es ideal para quienes buscan apoyar la producción local. The Roku Channel

Este servicio gratuito ofrece una selección de películas y series populares, además de contenido exclusivo. Es una opción interesante para usuarios de dispositivos Roku.

3. Plataformas especializadas

Criterion Channel

Criterion Channel es perfecto para los amantes del cine clásico y de autor. Su catálogo incluye películas restauradas y colecciones temáticas que no se encuentran en otras plataformas. Shudder

Si eres fanático del cine de terror, Shudder es la mejor opción. Ofrece una amplia selección de películas de terror, thrillers y series exclusivas. Mubi

Mubi es ideal para los amantes del cine independiente y de autor. Su catálogo incluye títulos cuidadosamente seleccionados y es perfecto para quienes buscan algo diferente.

Conclusión

En Canadá, la elección del mejor servicio de streaming depende de tus intereses y presupuesto. Netflix, Disney+ y Crave son ideales para quienes buscan contenido variado y de alta calidad. Si prefieres opciones gratuitas, Pluto TV, Tubi y CBC Gem destacan por su accesibilidad. Además, plataformas como Criterion Channel y Shudder son perfectas para cinéfilos con gustos específicos. ¡Hay algo para todos los gustos en el mercado canadiense!

