Los mejores servicios de Streaming Online de películas en Italia

Los mejores servicios de streaming de películas en Italia

Italia cuenta con una amplia variedad de servicios de streaming que ofrecen contenido internacional, local y especializado. Aquí tines una lista de las mejores plataformas disponibles en el país, organizadas por servicios de pago, gratuitos y especializados.

1. Servicios de streaming de pago más populares

Netflix

Netflix es una de las plataformas más populares en Italia, con un catálogo extenso que incluye películas, series originales y contenido local. Su biblioteca incluye producciones italianas como Suburra y Luna Nera, además de éxitos internacionales .

Disney+

Disney+ es ideal para familias y fanáticos de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar. En Italia, también incluye contenido de Star, que ofrece películas y series más orientadas a adultos, ampliando su atractivo.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video es una opción asequible, ya que está incluida en la suscripción de Amazon Prime. Ofrece un catálogo diverso de películas, series y producciones originales, como The Marvelous Mrs. Maisel y The Boys. También incluye contenido doblado y subtitulado en italiano.

Sky Italia (Sky Go y NOW)

Sky Italia ofrece acceso a películas, series y deportes. Su servicio de streaming, NOW, permite disfrutar de contenido sin necesidad de una suscripción tradicional de televisión por cable. Es una opción popular para quienes buscan cine de calidad y estrenos recientes.

Apple TV+

Aunque su catálogo es más reducido, Apple TV+ se destaca por la calidad de sus producciones originales, como CODA y The Morning Show. Es ideal para quienes buscan contenido exclusivo y bien producido .

Paramount+

Paramount+ llegó recientemente a Italia y ofrece contenido de Paramount Pictures, Nickelodeon y CBS, además de películas y series exclusivas. Es una opción interesante para quienes buscan algo diferente.

2. Servicios de streaming gratuitos

Pluto TV

Pluto TV es una plataforma gratuita que ofrece películas, series y canales en vivo. Su modelo con publicidad permite acceder a contenido sin costo alguno y sin necesidad de registro. Es una opción popular en Italia para quienes buscan entretenimiento gratuito.

RaiPlay

RaiPlay es la plataforma de streaming de la televisión pública italiana. Ofrece acceso gratuito a películas, series, documentales y programas de televisión, incluyendo producciones italianas e internacionales. Es una excelente opción para quienes buscan contenido local.

Tubi

Aunque no es tan conocido en Italia como en otros países, Tubi ofrece un catálogo gratuito de películas y series financiado por publicidad. Es ideal para quienes buscan contenido sin pagar.

3. Plataformas especializadas

Mubi

Mubi es perfecta para los amantes del cine de autor y películas independientes. Su catálogo incluye títulos cuidadosamente seleccionados, con un enfoque en cine europeo y de autor, lo que la hace ideal para cinéfilos italianos.

Infinity+

Infinity+ es una plataforma italiana que ofrece películas, series y contenido exclusivo. Es conocida por su catálogo de cine italiano e internacional, además de su colaboración con Mediaset.

Chili

Chili es una plataforma italiana que permite alquilar o comprar películas y series sin necesidad de suscripción. Es ideal para quienes prefieren pagar solo por lo que ven.

Conclusión

En Italia, la elección del mejor servicio de streaming depende de tus intereses y presupuesto.

Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video son ideales para quienes buscan contenido variado y de alta calidad. Si prefieres opciones gratuitas, Pluto TV y RaiPlay destacan por su accesibilidad.

Además, plataformas como Mubi y Infinity+ son perfectas para cinéfilos que buscan contenido especializado.

