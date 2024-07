Los mejores sitios para coworking en Amberes: productividad e inspiración en un solo lugar

Los mejores sitios para coworking en Amberes, Bélgica: productividad e inspiración en un solo lugar

¿Buscas un espacio de trabajo compartido en Amberes donde puedas ser productivo e inspirado? ¡No busques más! Aquí te presento algunos de los mejores sitios para coworking en la ciudad:

Opciones con horario 24/7:

Humgy Central – coworking in Antwerpen, Stadsfeestzaal: Ubicado en el corazón de Amberes, este espacio ofrece un ambiente moderno y flexible, perfecto para autónomos, emprendedores y equipos pequeños. Cuenta con oficinas privadas, salas de reuniones y espacios comunes para trabajar y socializar.



Humgy South – coworking in Antwerpen, Zuid: Otra sede de Humgy, esta vez en el sur de la ciudad, ofrece las mismas comodidades y flexibilidad que la sede central.



M127 Coworking: Ubicado en Mechelsesteenweg, este espacio ofrece oficinas privadas, salas de reuniones y espacios comunes para trabajar en un ambiente tranquilo y profesional.

Opción con horario de 8:00 a 20:00:

The Attic Cowork: Este espacio acogedor ofrece un ambiente creativo y colaborativo, ideal para freelancers y emprendedores. Cuenta con oficinas privadas, salas de reuniones y un área común para trabajar y socializar.

Opción con horario de 8:30 a 17:30:

Brain Embassy – Coworking in Antwerpen: Ubicado en Kipdorpbrug, este espacio ofrece oficinas privadas, salas de reuniones y un área común para trabajar en un ambiente profesional y tranquilo.

Consejos adicionales:

Al elegir un espacio de coworking, ten en cuenta tus necesidades y presupuesto.

Visita los espacios en persona o virtualmente para conocer el ambiente y las instalaciones.

Lee las opiniones de otros usuarios para conocer su experiencia.

Reserva tu espacio con anticipación, especialmente si necesitas una oficina privada.

