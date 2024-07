Los mejores sitios para coworking en Gante, Belgica: productividad e inspiración en un solo lugar

Los mejores sitios para coworking en Gante, Bélgica: productividad e inspiración en un solo lugar

Gante, conocida como la «Perla de Flandes», se ha convertido en un hub para nómadas digitales, emprendedores y trabajadores remotos gracias a su vibrante ecosistema de coworking.

Si estás buscando un espacio inspirador y productivo para trabajar en Gante, aquí te presento algunos de los mejores sitios para coworking:

1. Perez Coworking Hub Gent: Ubicado en el centro histórico de Gante, Perez Coworking Hub Gent ofrece un espacio moderno y flexible con oficinas privadas, escritorios compartidos y salas de reuniones. Además, cuenta con una comunidad activa de emprendedores y profesionales que organizan eventos de networking y talleres.

Precio: Desde €15 por día

2. The Hive: The Hive es una red de espacios de coworking con presencia en varias ciudades de Bélgica. Su sede en Gante ofrece un ambiente creativo y colaborativo, con escritorios compartidos, oficinas privadas y salas de reuniones. También cuenta con una cafetería y un espacio de ocio para relajarse.

Precio: Desde €12 por día

3. Fosbury & Sons: Fosbury & Sons es una opción ideal para aquellos que buscan un ambiente tranquilo y profesional. Ofrecen oficinas privadas y escritorios compartidos en un edificio histórico con un diseño elegante. Además, cuentan con servicios de impresión, escaneo y fotocopiado.

Precio: Desde €20 por día

4. Coworking Gent Centrum: Coworking Gent Centrum es un espacio de coworking asequible y accesible, ubicado en el centro de la ciudad. Ofrecen escritorios compartidos, oficinas privadas y salas de reuniones, además de una cocina y un área de descanso.

Precio: Desde €10 por día

5. The Workshop: The Workshop es un espacio de coworking creativo y comunitario que ofrece escritorios compartidos, oficinas privadas y salas de reuniones. También organizan eventos y talleres para emprendedores y creativos.

Precio: Desde €15 por día

Consejos a la hora de elegir un espacio de coworking:

Presupuesto: Determina cuánto estás dispuesto a gastar en un espacio de coworking. Los precios varían según la ubicación, las instalaciones y los servicios ofrecidos. Ubicación: Elige un espacio de coworking que esté cerca de tu casa o trabajo, o que sea fácilmente accesible en transporte público. Instalaciones: Asegúrate de que el espacio de coworking tenga las instalaciones que necesitas, como Wi-Fi rápido, impresoras, escáneres y fotocopiadoras. Comunidad: Elige un espacio de coworking con una comunidad activa que se adapte a tu estilo de trabajo y personalidad. Ambiente: Visita el espacio de coworking en persona para ver si el ambiente te gusta y si te sientes cómodo trabajando allí.

