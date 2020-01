Los mejores sitios para esquiar en Temporada baja, Parte I

Esta bien, los mejores días para acercarse a las empinadas laderas de nieve donde podemos desarrollar nuestras habilidades cómo esquiadores son los meses de Noviembre y Diciembre, pero de Enero hasta Marzo en muchos de estos sitios hay bastante nieve todavía, y en algunos la nieve está casi todo o todo el año.

Por lo que esta vez le traemos una recopilación de los mejore sitios donde esquiar en temporada baja, vamos , no es una top, no estamos eligiendo el mejor acá, porque todos son increíbles e impresionantes sitios donde disfrutar de la nieve bajo nuestros esquís.

VAL D’ISÈRE. SABOYA. FRANCIA

Ubicado en los Alpes franceses el Espacio Killy Tignes-Val d’Isère ofrece en total 300 kilómetros esquiables con con 155 pistas que se sitúan entre 1.550 y 3.450 metros de altitud. Está al principio de esta lista porque Val d’Isère es considerada como una de las capitales mundiales del esquí, ha albergado numerosos acontecimientos deportivos, como los Juegos Olímpicos y campeonatos del mundo de esquí.

LA SIERRA NEVADA. ANDALUCÍA. ESPAÑA

Mucha nieve hay desde los Pirineos a la Sierra Nevada, allí existen muchas estaciones de esquí entre las que destacan la de Baqueira Beret, en el Valle de Arán y la de Sierra Nevada. Fue fundada por los Serras y se llama así porque la montaña Baqueira/Vaqueira que es la más grande del Valle de Arán y por eso bautizaron así esta estación y al pueblo ubicado a 1.5km, Baqueira.

Baqueira Beret es la mayor estación de esquí de España​, con una capacidad de transporte de 59 424 esquiadores por hora, una superficie para esquiar de 2166 ha, 157 km de pistas pisadas, 7 km de itinerarios, 10 km de esquí de fondo y 1010 metros de desnivel.

LEVI. LAPONIA. FINLANDIA

En esta región región de Laponia la nieve suele durar hasta seis meses, por lo que, cómo hablamos al principio tenemos mucho espacio para esquiar sin problemas y sin tantas personas saturando el terreno. Existen cuatro grandes estaciones Levi , Yllås, Pyjå-Luosto y Ruka, todas ellas dotadas con buenos equipamientos entre los que destacan las cabañas de madera con sauna, una delicia para después del esquí.

ZERMATT. VALAIS. SUIZA

Lo hemos visto en películas y siempre deseamos ir hasta allá, pues , nunca es tarde, el país alpino por excelencia alberga una gran oferta de pistas de esquís, gran equipamiento y una nieve de gran calidad.

Zermatt, Davos, Arosa…hasta cuarenta estaciones de esquí, muchas de ellas con la certificación «Q» de calidad que otorga el propio gobierno helvético.

Zermatt, que es una de éstas, se comunica con el dominio esquiable italiano de Cervinia creando un conjunto de más de 240 kilómetros de pistas para todos los niveles.

INNSBRUCK. TIROL. AUSTRIA

El país centroeuropeo tiene en los Alpes del Tirol algunas de las mejores pistas de Europa. A su alrededor se extienden varias estaciones de esquí, la mayoría de ellas interconectadas con lo que con un solo forfait se puede recorrer gran parte de este vasto territorio esquiable.

VALLE DE FASSA. DOLOMITAS. ITALIA

Los impresionantes farallones verticales de las Dolomitas son el escenario de uno de los lugares más bellos para la práctica del esquí.

Dolomiti Superski es la quintaesencia del esquí en Italia. Se trata del mayor dominio esquiable del mundo y se despliega alrededor de los macizos del Sella y la Marmolada. Son 1.200 kilómetros de pistas que se extienden por 12 valles y abarcan 50 km2 de área esquiable. Existe un único forfait para acceder a todo ello.

