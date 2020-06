Los mejores sitios para esquiar en Temporada baja, Parte II

Y continuamos con nuestra revisión de los mejores sitios para esquiar en temporada baja, pero en realidad son los mejores en cualquier momento del año.

ASPEN. COLORADO. ESTADOS UNIDOS

En el Estado de Colorado (Estados Unidos) se encuentran algunos de los centros de esquí más espectaculares. Atravesado por las Montañas Rocosas, es habitual que en invierno éstas queden cubiertas por un capa de nieve de más de 20 metros de grosor. Además de la cantidad, en estas pistas también es destacable la calidad, «puro algodón» dicen los entendidos. Aspen, en el centro oeste de Colorado, es un lugar mítico desde donde acceder a los centros de esquí más aclamados. Con una sola entrada se puede acceder a las cuatro estaciones – Aspen, Aspen Highlands, Buttermilk y Snowmass– con pistas para todos los niveles. Breckenridge, con una altura máxima de 3.300 metros, es la estación de esquí más alta de Estados Unidos.

GRAU ROIG. GRANDVALIRA. ANDORRA

Este país de apenas 468 km2 de extensión alberga dos grandes dominios esquiables, Grandvalira y Vallnord, que gozan de nieve abundante y excelentes temperaturas. Entre ambos suman 110 remontes, con capacidad para trasladar a más de 156.000 esquiadores por hora. Hace sesenta años que se inauguró la primera estación de esquí en este territorio pirenaico y hoy es escenario de grandes acontecimientos deportivos como la celebración de la Copa del mundo de esquí de montaña.

WHISTLER. BRITISH COLUMBIA. CANADÁ

Para los amantes del esquí, con dos sitios para esquiar especialmente atractivos, Alberta y British Columbia. En este último destaca la ciudad Whistler, anfitriona de los Juegos Olímpico de Invierno en 2010, en cuyo alrededor se extiende el área más grande de esquí en América del Norte, con con más de 200 pistas. La región de Thompson Okanagan es otro los destinos destacables en Canadá que, a sus alicientes blancos, suma las temperaturas más agradables del país.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN. BAVIERA. ALEMANIA

En la Alemania central, Baviera se halla la estación de Garmisch-Partenkirchen, una de las más famosas de Europa gracias a la tradicional celebración de saltos de Año Nuevo. La estación disfruta de siete meses con nieve de gran calidad, 60 kilómetros de pistas, grandes desniveles y además es la única estación de esquí con glaciar que tiene Alemania. Aquí se halla la Zugspitze, la cumbre más alta del país con 2.962 m de altitud.

