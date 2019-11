Los Mejores Sitios para Hacer Turismo en Noviembre

Continuamos con nuestra serie de recomendaciones para hacer turismo a lo largo del año, esta vez les presentamos nuestra selección de Turismo en Noviembre, sin perdernos las oportunidades de eventos y disfrute al máximo que nos ofrece cada ciudad.

Y es que si nos fijamos, hay tantos destinos que visitar cada mes, que podemos pasar todo el año disfrutando del mejor turismo, desde el turismo de aventura, el ecológico, los hoteles boutique, los eventos de temporada que nos faltarían otros 365 para poder visitar el amplio repertorio que el mundo nos ofrece.

Punta Cana, República Dominicana

Un destino primordial al pasar por el Mar Caribe es Punta Cana, en República Dominica, este se ha ido erigiendo con el tiempo en un amplio abanico de opciones hoteleras muy interesantes. Al comenzar el frío en el hemisferio norte una de las mejores opciones es Punta Cana por lo que la recomendamos al primer lugar, siempre y cuando no le guste en esta época los deportes de invierno, cosa que vamos a recomendar en la siguiente opción.

Innsbruck,Austria

Vamos del cálido clima del Caribe a las montañas de Austria, Un morral y una tabla para practicar Snowboard,.. ah pero es que nunca ha ido?.. no importa siempre hay hoteles de montaña con todo incluido, y no solamente el alojamiento, comidas y bebidas, también el equipo para los deportes de nieve, diversión y gratos momentos asegurados.

Nueva York, Estados Unidos

Un paisaje otoñal muy bello siempre ha sido Nueva York, el Central Park en el corazón de la ciudad es un icono del turismo en Estados Unidos de América, por lo que dejarlo fuera de este listado no es una opción, pero en la ciudad de la gran manzana si tenemos de verdad muchas opciones que visitar, desde los puentes, el famoso Empire State, la sede de la ONU, Museos, pero también podemos ampliar el recorriendo y llegar hasta lugares dentro del Estado de Nueva York que son impresionantes.

Celebración del Día de Muertos en México

Para asistir a esta importante celebración debemos estar atentos desde al menos el mes de Octubre porque se ha viralizado cómo una de los mejores celebraciones a la cuál asistir y los lugares en los hoteles mexicanos se vuelven difíciles de conseguir, el Día de Muertos es una celebración mexicana tradicional que tiene lugar entre los días 1 y 2 de Noviembre, por lo que aquí radica la razón por lo que debemos reservar con tiempo, donde estemos haciendo Turismo en Octubre debemos tomar el avión al final del mes para llegar a México.

