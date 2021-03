Los Mejores Tips para comprar Neumáticos.

Luego de adquirir un auto, sea nuevo o usado, debemos cada cierto tiempo hacer el mantenimiento preventivo de sus partes, piezas y accesorios de acuerdo al manual del vehículo.

Muchas veces cuando el vehículo que adquirimos es usado el vendedor no incluye el manual y es que la gran mayoría de las veces lo extravían o simplemente lo botan, y es probable sea el peor error que cometan al respecto de la salud de su vehículo.

La importancia del manual radica en tener los datos precisos sobre qué tipos de aceite, repuestos y para lo que nos ocupa nuestro tema de hoy, el número exacto de neumáticos que debemos utilizar. Son muchos los casos, ya conocidos sobre vehículos que tanto de fábrica cómo posteriormente por elección del propietario les colocaron neumáticos no adecuados para su diseño y terminaron en accidentes.

Sobre los neumáticos

Los neumáticos son una parte importante del vehículo, debemos tener en cuenta siempre que tienen 5 años de vida útil, por lo que al momento de pensar en reemplazarlos aun sabiendo el número exacto que nos indica el manual del vehículo, lo primero que debemos mirar es un número de 4 cifras que debe estar impreso en el neumático. Dicho número indica la fecha de fabricación, y he allí que debemos estar atentos.

Este número muestra la semana y el año de fabricación del neumático, si tiene un número cómo 0121, indica que fue fabricado en la primera semana del año 2021, por lo que si estamos conformes con la fecha de fabricación podemos seguir mirando y descubrir interesantes datos sobre las llantas que necesitamos comprar.

¿Qué significan las letras y números que tienen los neumáticos a un lado?

Como lo indicamos arriba, los neumáticos tienen varios códigos a los lados, uno identificable es la fecha de fabricación.

Pero otro importantísimo y tal vez el más importante es el que indica el tipo de neumático basado en su Ancho, Serie, diámetro, carga máxima y velocidad… ¿parece importante? Claro.. que lo es vamos a ver:

En nuestro ejemplo vamos a explicar cómo leer un neumático con las siglas 185/65 R14 85H,

El 185 es el ancho en milímetros de la sección del neumático. El 65 es el perfil del neumático en porcentaje. Para convertirlo en milímetros tenemos una fórmula:Altura de sección en mm = Anchura de sección en mm X (Perfil/100)Sustituimos por los valores del ejemplo y tenemos:185 X (65/100) = 120,25 mm. La R indica que el neumático es Radial, en la actualidad la gran mayoría es Radial. El número 14 es el diámetro interior del neumático en pulgadas, esto coincide con el diámetro de la rueda. El número 85 indica el índice de carga, podemos ver en la tabla presente en este artículo, que 85 equivale a que el neumático puede soportar individualmente 515 Kg, por lo que los cuatro en conjunto soportarían 2060 Kg. Finalmente la H representa el código de velocidad máxima, si vemos en la tabla indica que este tipo de neumático soporta hasta una velocidad de 210 Km/h.

Es importante recalcar que en algunos países es ilegal colocar neumáticos que no correspondan con el índice de velocidad de la tabla, esto acarraría multas respectivas. Con estas recomendaciones ya podremos estar seguros de hacer una buena elección y comprar neumáticos en grip500.es que es una excelente tienda online para adquirirlos. Tienen un buen stock y el diseño del sitio facilita las búsquedas de acuerdo al código del neumático.

Pero vamos a ver un poco más de información sobre estos códigos.

La tabla de carga, de velocidad y presión de los neumáticos.

La Tabla de Presión de los Neumáticos

Hablemos primero de la presión de los neumáticos, ya que esto siempre va a depender de nosotros luego de la compra, y es que por lo general el mínimo de presión que debe tener una llanta es de 29 PSI, pero su rango óptimo debe ser de entre 30 PSI y 21 PSI, por lo que debemos tener en cuenta las placas indicativas que debe tener el auto en alguna parte, algunos los tienen en la orilla interna de la puerta, otros en el compartimento de la guantera y otros en el compartimento del tapón de la gasolina, en la parte interna, etc..

Allí vamos a encontrar dos cosas, el tipo de neumáticos que debemos utilizar, con su código exacto y al menos uno alternativo, algunos muestran dos alternativos, pero además, la cantidad en PSI a la que deben estar inflados para su óptimo desempeño operativo.

Tabla de Carga de neumáticos.

Código de carga Carga máxima (kg) 20 80 30 106 35 121 40 136 45 165 50 190 55 218 60 250 65 290 70 335 75 387 80 450 85 515 90 600 95 690 100 800 105 925 110 1060 115 1215 120 1400

Fuente. Tabla de Carga máxima de neumáticos en wikipedia

Tabla de Velocidad de neumáticos.

CÓDIGO RANGO Velocidad (km/h) A1 5 Km/h A2 10 Km/h A3 15 Km/h A4 20 Km/h A5 25 Km/h A6 30 Km/h A7 35 Km/h A8 40 Km/h B 50 Km/h C 60 Km/h D 65 Km/h E 70 Km/h F 50% Km/h G 90 Km/h J 100 Km/h K 110 Km/h L 120 Km/h M 130 Km/h N 140 Km/h P 150 Km/h Q 160 Km/h R 170 Km/h S 150% Km/h T 190 Km/h U 200 Km/h H 210 Km/h V 240 Km/h W 270 Km/h (W) Más de 270 Km/h Y 300 Km/h (Y) Más de 300 Km/h ZR Más de 340 Km/h

En el manual del vehículo podemos encontrar estas tablas emitidas por el fabricante, recordemos que para que un vehículo pueda ser vendido, el fabricante debe haberlo pasado por exigentes pruebas para cada una de sus partes, y cómo resultado existen estas tablas, por lo que debemos siempre regirnos por ellas.

