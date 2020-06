Los museos más Raros del Mundo

¿A quién no le gustan los museos? A muchas personas no, a muchas otras sí, pero con estos 10 museos algo extraños creo que a muchos les interesaría por lo menos visitar alguno de estos, ¿será?

1.- El Museo de Criaturas Monstruosas (Japón)

Además de extraño, este museo es escalofriante. El Museo de Criaturas Monstruosas o Gensou Hyouhon Hakubutsukan, en Japón, reúne especímenes tan raros como los de la imagen.

2.- El museo de penes (Islandia)

Localizado en Húsavík, Islandia, este curioso museo busca reunir penes de todos los mamíferos del país. Fundado en 1974 por el ex-profesor de Historia Sigurður Hjartarson, la institución abriga 245 ejemplares, ninguno de los cuales es humano – mismo que uno de sus patrocinadores tenga prometido donar el suyo.

3.- El museo de los instrumentos de tortura (Praga)

Los visitantes entran de gracia en este museo en Praga, República Tcheca, para conocer de cerca decenas de instrumentos de tortura usados a lo largo de la historia con el propósito de causar las muertes más lentas y dolorosas posibles.

4.- El museo del sexo (Holanda)

Llamado el museo del sexo de Ámsterdam, llamado el Templo de Venus, el primero y más antiguo del mundo. El visitante puede encontrar una gran variedad de imágenes eróticas, cuadros, objetos, grabaciones, fotos e, incluso, atracciones.

5.- El museo de los parasitos (Tokio)

El único museo del mundo sobre parásitos está localizado en Tokio, Japón, y se dedica al extraño propósito de exhibir cerca de 300 especies, aparte de realizar pesquisas y educar. Fundado en 1953 por el médico Satoru Kamegai, tiene un bizarro acervo que llega a 45 mil parásitos, aparte de millares de documentos y libros especializados en el asunto.

6.- El museo de la brujeria y el vudu (New Orleans)

Pláticas antiguas y modernas de la religión vudú son cuidadosamente representadas en este museo en Nueva Orleans, Estados Unidos, que llega a contar con artefactos de Marie Laveau, la Gran Reina Vudú.

7.- El museo de objetos medicos extraños

En Filadelfia y Estados Unidos, está localizado este museo que reúne objetos médicos muy extraños y ejemplares que incluyen el modelo en cera de una mujer con un cuerno humano saliendo de su frente. La colección originalmente donada por el médico Thomas Dent Mütter en 1858, tenía el objetivo de servir a pesquisa y educación, pero, hoy satisface la curiosidad de sus visitantes.

8.- El museo de los ET (Miami)

Como homenaje a aquellos seres que podrían compartir con nosotros el universo, el museo del extraterrestre ofrece una visión un tanto particular de la vida en otros planetas.

9.- El museo del crimen (Londres)

La sangre, la investigación en busca del culpable,… el museo del crimen muestra al usuario todos los secretos de los capítulos más oscuros en el trabajo de Scotland Yard (Londres)

10.- El múseo del demonio (Lituania)

El museo del demonio, en Kaunas (Lituania), es todo un reto para el corazón. El visitante que vea las figuras y esculturas que se exhiben, muy probablemente, se llevará de allí unas cuantas pesadillas de recuerdo.