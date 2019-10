Los Nacionales ganan por primera vez la Serie Mundial

Luego de siete intensos partidos del mejor baseball del mundo, enfrentados a los campeones del año pasado los Astros de Houston, esta vez Los Nacionales de Washington se proclamaron por primera vez campeones de la Serie Mundial de béisbol al vencer este miércoles 6×2 a los Astros de Houston en el decisivo séptimo juego.

Fue el primer título de los Nacionales en 50 años de historia de la franquicia, además de convertirse en el sexto equipo que llega a los playoffs como comodín y se lleva la corona, como lo hicieran los Marlins (1997 y 2003), Angelinos (2002), Medias Rojas (2004), Cardenales (2011) y Gigantes (2014).

“Ganamos una. Finalmente ganamos una (serie)”, dijo lloroso el venezolano Aníbal Sánchez, lanzador de los Nats.

Los Astros perdieron la oportunidad de llevarse su segundo título en los últimos tres años, luego de coronarse en 2017.

El pitcher ganador fue el relevista Patrick Corbin (1-1) y el revés para Will Harris (0-1).

Por los Nacionales jonronearon Anthony Rendón (2) y Howie Kendrick (1), mientras que por los Astros lo hizo el cubano Yuli Gurriel (1).

“Esos tipos, en los grandes momentos, nos dieron grandes victorias. Tienen la habilidad para hacer cosas grandes. Lo vieron esta noche”, dijo el mánager de los Nats, Dave Martínez, sobre Kendrick y Rendón.

El lanzador de los Nacionales, Stephen Strasburg, fue nombrado el MVP (Jugador Más Valioso) después de ganar los Juegos 2 y 6 en Houston y con un marcador global de 5-0 en estos playoffs.

“Es simplemente surrealista”, dijo por su parte Strasburg. “Hacerlo con este grupo de chicos es algo especial. No renunciamos y nos tomó a todos hacerlo”.

Martínez es el segundo piloto boricua en ganar el Clásico de Otoño en forma consecutiva. Alex Cora se había coronado el año pasado con los Medias Rojas de Boston.

“Ganarlo (la serie), qué sensación más increíble”, dijo Martínez. “Todavía no sé, pero puedo decirte mañana que me despertaré sintiéndome muy diferente”.

EL ÚLTIMO OUT..

Los Nacionales ganan por primera vez la Serie Mundial was last modified: by

En : Beisbol