Los Pelaos estrenan el videoclip de “Amor Bonito”

La agrupación marabina estrenó el pasado viernes en sus redes sociales el material visual que acompaña la promoción de su sencillo «Amor Bonito». Este video fue grabado en la Hacienda El Rosario en el Estado Trujillo, dirigido por Oscar Barreto quien también estuvo a cargo de la producción junto a Axel Nuñez. En el equipo de trabajo que se unió para contar esta linda historia, se encuentra Luisiana Rodríguez en el make up, Luis Daniel López en la fotografía y Paula Petitte en el vestuario.

«Amor Bonito» continúa sonando con fuerza en las emisoras de radio a nivel nacional y durante semanas se ha ubicado en las carteleras y conteos musicales entre los 20 más sonados.

Para conocer todo el trabajo que viene realizando Los Pelaos en esta nueva y renovada etapa, pueden seguirlos en sus redes sociales: @lospelaosoficial en Instagram, @grupolospelaos en Twitter y “Los Pelaos Official” en YouTube.



Los Pelaos estrenan el videoclip de “Amor Bonito” was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa