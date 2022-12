Cómo ha impactado el erotismo de los pies femeninos en la historia del siglo XXI

Los pies femeninos y el erotismo en la historia del sexo del siglo XXI

Los pies se ha convertido desde hace mucho tiempo en un objeto de deseo para muchos, cada vez más la extremidades inferiores ocupan un papel central a la hora del placer.

Personalidades como Elvis Presley descalzaba a sus mujeres antes de hacerlas pasar a la cama; Fedor Dostoyevsky estaba obsesionado por ellos y Quentin Tarantino le fascinan, de tal manera que siempre en todos sus largometrajes le rinde un pequeño homenaje.

Los pies ha generado un fetiche inigualable en la historia del sexo.

“Algunas personas dicen que observar los pies femeninos les produce placer. Dicen que pueden pasar horas sólo mirándolos, analizando su forma y textura y que esa es su mejor experiencia sexual. No tienen sexo, sino que el placer está puesto en esa conducta”, explica Sandra Lustgarten, psicóloga y sexóloga.

Cada vez esta pasión por los pies se ha convertido en algo frecuente, pues es notorio en los audiovisuales triple X y en las industrias de los juguetes, que también se ha sumado a la podofilia (pasión erótica por las extremidades inferiores) con Sifeet Pussy Foot, un pie realizado en silicona que cuenta con una vagina en el medio de la planta.

Asimismo las redes sociales no podían quedar afuera de todo esto. Debido a que, no sólo las citas de amor se concretan a través de la web, cada vez son más los mensajes que buscan mujeres con lindos pies y que les permitan a los hombres que jueguen con ellos.

Nota de Prensa