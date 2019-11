Los Runrunes de Nelson Bocaranda 01 de noviembre de 2019

ALTO: EL CERCO:

Arrancó ya una coalición global contra la corrupción del chavismo-madurismo (1999-2019). La primera de su tipo con apoyo de América, Europa y Asia. 17 países asistieron a la primera reunión en Washington tan solo hace dos días.

La trazabilidad ya no es solo de funcionarios civiles o militares, tampoco de solo contratistas o enchufados. Los acuerdos alcanzan a sus familiares, socios, allegados y los testaferros colocados para despistar. La trazabilidad de las transacciones, colocaciones, depósitos personales, compras de activos y otro sinfín de negociaciones ya empiezan a ser identificadas.

Comenzaron hace un par de días con la congelación de cuentas, de las cuales apareció una en el HSBC de Suiza perteneciente a un ministro de Maduro. Hay otro banco en la mira pues aloja 600 millones de dólares sacados de Venezuela. Por lo pronto ordenarán congelar esa cuenta que en algún momento tuvo relación con el banquero detenido por lavado de dinero y cumpliendo pena de prisión en Estados Unidos, Mathias Krull, para ese entonces director del Julius Baer Bank de Suiza.

Hasta Turquía está colaborando tras su nueva relación con el gobierno de Trump. Fue allí en Estambul donde una escaramuza de “retención” fue abortada por una llamada del presidente Erdogan. Fue una alerta para que tengan en cuenta que hay colaboración con Interpol y otros entes policiales globales.

En la primera reunión participaron 7 directores de cuerpos de inteligencia de los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Se diseñó una estrategia común de presión financiera. Igualmente habrá presión sobre la movilidad de los sospechosos. Una propuesta de dos participantes en el cónclave fue adelantar, cuanto antes, medidas para evitar sobrevuelos de aeronaves ya identificadas como partícipes en viajes hechos para llevar dinero u oro a otros continentes además del americano.

Vuelos sobre Brasil, Puerto Rico, Colombia, Islas Vírgenes estadounidenses, Ecuador y Perú podrían quedar restringidos muy pronto para quienes entren en la lista. También aparecen nombres de jueces y fiscales y de sus círculos familiares. Todos con posibilidad de ser sancionados.

Las fuerzas de inteligencia de los países presentes en la reunión aseguraron prestar toda colaboración y cooperación para continuar la presión financiera al gobierno venezolano “hasta lograr la libertad de Venezuela” (SIC).

¿TOMA TU TOMATE?

El nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, peronista liberal, fue un fiel acompañante del presidente Néstor Kirchner pero no de su esposa Cristina, hoy su vicepresidenta, a quien señaló en 2015 de ejercer “definitivamente un mal gobierno donde es muy difícil encontrar algo ponderable”.

En ese momento estaba asediada por las acusaciones de corrupción en su gobierno. Pero su cuestionamiento mas fuerte se dio cuando acusó a la entonces presidenta de “haber encubierto a los autores del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994. El peor de su historia”.

A Fernández lo acusan de ser camaleónico por haber acompañado en su trayectoria política a sectores ultraliberales así como a populistas de izquierda como “los K”. Él se define como “un liberal de izquierda, un liberal progresista”. Hoy muchos de sus cercanos colaboradores aseguran que impondrá su impronta en el nuevo gobierno. El no haber ganado con una muy superior suma de votos sobre Macri, mas allá de los siete puntos logrados, lo obligará a pactar y entenderse con la gente del derrotado y de otros partidos al tampoco tener mayoría en las cámaras del Congreso. Es el perfecto sube y baja del peronismo cuando el gobierno tiene dinero y cuando lo tiene escaso.

Esta vez llegan al poder con las arcas del tesoro en un paupérrimo estado. Lo que le complicará su ejercicio presidencial. Tiene que congeniar con el peronismo tradicional y con la llamada “Cámpora”, la agrupación juvenil peronista creada por Máximo Kirchner, hijo de Cristina y Néstor. Pues bien, para ir a lo importante en relación con Venezuela me remito a dos tuits colgados en las redes sociales el día de la elección argentina. Este de Maduro a los Fernández: “¡Felicitaciones al heroico pueblo argentino! En un ejercicio histórico democrático, han derrotado al neoliberalismo del FMI. La contundente victoria de @alferdez y @CFKArgentina abre el horizonte de esperanza hacia un futuro mejor para la Argentina. ¡Un Abrazo Alberto y Cristina!”.

La respuesta del presidente electo: “Gracias a @NicolasMaduro por sus felicitaciones. América Latina debe trabajar unida para superar la pobreza y desigualdad que padece. LA PLENA VIGENCIA DE LA DEMOCRACIA ES EL CAMINO PARA LOGRARLO

Contundente referencia a la situación venezolana. No se puede seguir escondiendo la realidad de un estado delincuencial usando galimatías interesadas o patrocinadas. Veremos como se desenvuelven “los Fernández”. Ojalá les vaya bien pues allá tenemos un buen ejemplo de la diáspora venezolana…

MEDIO:

JAUA ACUSA

Elías Jaua, chavista de pura cepa y en algún tiempo figura consentida por el “caudillo eterno”, funcionario con varios fracasos y errores que van desde haber expropiado todas las tierras productivas del país, hoy vueltas polvo, hasta viajar a Brasil en un avión oficial con un revólver en su maletín y una niñera para cuidar a sus hijos, lo que provocó su defenestración mas tarde.

Pues Jaua apunta hoy cuatro señales que anunciarían el fracaso del régimen de Nicolás Maduro. En su articulo en @aporrea.org titulado “Los pueblos avisan” del pasado domingo 27/10 hace estas advertencias: “Los pueblos van avisando, mandan señales que arriba nadie oye, ni ve, o simplemente ignoran. Veamos algunos de esos avisos que los pueblos envían a las cúpulas dirigentes, a lo largo de los años, a veces de décadas:

Abstención electoral creciente en los procesos de consulta popular para la elección de las autoridades, lo que expresa que el grueso de la población ha dejado de legitimar el sistema político. No se siente expresado, ni representando por nadie.

Desafiliación de las organizaciones públicas, políticas y sociales. Partidos, gremios, sindicatos, organizaciones sociales, de cualquier signo ideológico, se van vaciando de pueblo, hasta quedar convertidas en cascarones vacíos u ocupadas por un pequeño grupo de “irreductibles” que asumen, equivocadamente, que representan a la mayoría.

Aparente pasividad, la gente deja de protestar, de demandar ante las autoridades no porque estén felices, sino porque saben que no obtendrán de estas ninguna respuesta o solución. El calvario va por dentro.

Anomia social expresada a través de la resolución ilegal de los problemas; recurrentes episodios de violencia social, pequeños, en distintas partes, en tiempos diferentes; incremento de la criminalidad, pérdida de mediación de las dirigencias políticas y sociales y la relación Estado-Sociedad queda reducida a una interlocución represiva con la policía.

El comentario popular en las calles, en las reuniones familiares, en las actividades recreativas, deportivas, entre otras, hecho en tercera persona: “Más temprano que tarde, aquí va a pasar algo, la gente se va a cansar”. “El pueblo, siempre sabe lo que va hacer y lo anuncia”. Lo dice quien ha convivido en las entrañas del monstruo del atraso, la corrupción y el olvido a sus promesas de mejorar el país y darle desarrollo en todas sus áreas, comenzando por la educación y la generación de empleos. Quien lo dice viene de ocupar la Vicepresidencia y 6 ministerios. En algún momento hasta fue el “hombre de Cuba”…

¿HAY MAS DE ZAPATERO?

Una investigación de “OKdiario” de España (30/10/2019) da cuenta de lo siguiente: “El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero negoció en 2005 con Hugo Chávez para vender a Venezuela 31 patrulleras construidas en Vigo por el grupo gallego Rodman Polyships, que preside el empresario Manuel Rodríguez Vázquez. El contrato se cifró en 157 millones de euros. En aquel momento se sentaba en el Consejo de Ministros, como titular de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, quien al mismo tiempo era tesorera y directora de lsociedad offshore Rodman Polyships International SA, registrada en Panamá y presidida por el mismo Manuel Rodríguez Vázquez. Es decir, el Gobierno de Zapatero negoció con Hugo Chávez un contrato de 157 millones de euros para el grupo Rodman Polyships al que seguía vinculada, a través de su filial en Panamá, la entonces ministra de Agricultura Elena Espinosa…”. Es decir que siguen saliendo los negociados con la Venezuela millonaria de Hugo&Cia. Buscando vítores y aplausos en la escena mundial. Del mismo tiempo fue el cuestionado embajador Raúl Morodo, (2004/2008), acusado de millonario tráfico de influencias y blanqueo de capitales gracias al “embrujo del eterno” del que se convirtió en aliado y operador dentro y fuera de Venezuela. Que no se nos olvide…

ROJOPINTAS

Informes de inteligencia logrados en España e Italia dan cuenta de las coincidencias en las informaciones que sobre el uso del petróleo venezolano se han conseguido de las fuentes originales de Rafael Ramirez Carreño, expresidente de PDVSA, y del general Hugo Carvajal Barrios, exdirector del DIM. Con ellas se esta armando un cronograma, un mapa, de los desvíos no solo del “oro negro” sino del “oro cierto” tras el desgüace del Arco Minero y por supuesto el de la petrolera que incluye parte del período de Ramirez al frente de ella.

Los Runrunes de Nelson Bocaranda 01 de noviembre de 2019

