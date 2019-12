Los Zulianos padecen Apagones en Promedio de Dieciocho horas al día

Finalizando el mes de Noviembre la tragedia en el estado Zulia se multiplican los apagones y el sufrimiento de los habitantes de una región que en otrora fue la más rica y pujante de Venezuela, la que le dió al país el dinero suficiente para su desarrollo porque demás está decir que el resto de los estados en su mayoría no tienen recursos naturales por ello, durante casi 100 años el Estado Zulia estuvo proveyendo el petróleo necesario para el desarrollo del resto del país.

A estas alturas los habitantes del resto de los estados no sacrifican ni un kilovatio para ayudar al Zulia a no estar en la penumbra.

Especialistas indican que los habitantes del estado Zulia, se ven a la larga con padecimientos crónicos provocados por la falta de electricidad, o complicación de los que ya tienen. Un ejemplo, es el padecimiento de la visión, las personas mayores al hacer esfuerzo en su vista por estar en penumbras eso les provoca subida de la tensión de los ojos lo que comúnmente se conoce como Glaucoma.

Nadie se hace cargo, nadie propone una solución, solo se ven anuncios que van a anunciar, declaraciones televisivas, cadenas, pañitos calientes y «arreglos» que al parecer empeoran la situación.

La situación es altamente compleja en el Zulia y especialmente en Maracaibo, mientras los embalses están full de agua en la ciudad no hay una gota, las mafias de los camiones de agua que cobran en dólares hacen su «agosto».

