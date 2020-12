Lotería del Táchira presenta EL ANDINITO, la nueva forma de jugar en Venezuela

La Lotería del Táchira en asociación con la empresa The Brothers Games presentan a todo el país la nueva forma de ganar. Desde las instalaciones del Hotel Eurobuilding en Caracas, se oficializa el inicio del juego que será líder en toda la geografía del territorio venezolano “EL ANDINITO”, un sueño encabezado por tres hermanos Tachirenses representantes de la empresa y marca THE BROTHERS GAMES, empresa que junto a la LOTERÍA DEL TÁCHIRA instituto de beneficencia pública realizan una gran alianza para llevar la nueva forma de jugar a todos los venezolanos.

El Doctor Ignacio Andrade presidente de la Lotería del Táchira, destacó, estar muy feliz por la creación del ANDINITO, producto que desde ya promete ser un éxito en el territorio nacional. Andrade puntualizo que, el Táchira seguirá siendo una fuerza importante de lucha y emprendimiento para toda Venezuela, afirmo, que con EL ANDINITO los venezolanos conocerán una nueva alternativa de entretenimiento que les permitirá percibir numerosos premios en moneda extranjera, afirmando que EL ANDINITO llega para quedarse en los corazones de los venezolanos. “El pasado quedó atrás, ahora llega este nuevo juego de la mano de la tecnología y el equipo creativo de la empresa THE BROTHER GAMES, un juego rápido, sencillo y amigable que ya se está ganando el cariño de todo el país, un juego que llego para quedarse, EL ANDINITO es una realidad”, dijo.

EL ANDINITO consolida su fuerza en la tecnología con un software hecho en el país y con talento de ingeniería en sistema venezolano, esta nueva manera de jugar es muy fácil, a través de la página www.andinito.com, los pasos son muy sencillos para el registro y compra de tu cartón virtual, con diseño innovador, colorido y fácil de manipular desde cualquier dispositivo móvil, tableta o pc. La fortuna de contar con el apoyo de la tecnología es hacer que el usuario pueda comprar, jugar y ganar desde la comodidad de su hogar, de esta manera se logra afianzar la confianza del usuario con un juego en el que pueden ganar de manera fácil y sencilla.

The Brothers Games y la Lotería del Táchira por medio del ANDINITO lograran fortalecer el apoyo para desarrollar un plan de labores de Beneficencias Publicas, para de esta manera recorrer todo el país ofreciendo una mano amiga a los sectores más vulnerables, por otro lado, vienen con un plan de desarrollo nacional para impulsar el deporte en Venezuela.

EL ANDINITO VIENE CON TODO

A partir del 4 de enero EL ANDINITO se podrá adquirir a través de una completa red de puntos de venta que estarán ubicados a nivel nacional en las principales farmacias, supermercados, panaderías y agencias de lotería debidamente identificadas por su lotería del Táchira y EL ANDINITO. Lo primero que debes hacer para jugar EL ANDINITO es registrarte en la página web www.andinito.com , una vez realizado el registro de usuario con los datos sugeridos, deberás realizar tu recarga, la recarga es muy sencilla, solo debes acercarte al punto de venta o de distribución de tu preferencia, pedir el numero de recargas que quieras y de esta manera al ingresar a la página web www.andinito.com encontraras de manera inmediata tus recargas disponibles, estas recargas podrán ser canjeadas por cartones de juego virtuales; la página facilitará la opción de escoger los cartones de tu preferencia, una vez escogido el cartón podrás realizar el “raspadito” del mismo de manera digital, obteniendo premios inmediatos que pueden ir desde ganar un cartón adicional hasta miles de dólares, por otro lado el cartón digital posee un serial de ocho dígitos en la parte superior central, este serial es valido para participar en el sorteo semanal que será transmitido vía streaming por las redes oficiales del ANDINITO los días domingo, en dicho sorteo el o los usuarios que acierten entre seis y ocho dígitos serán ganadores de distintos premios en efectivo, los montos de estos premios estarán especificados en la página web del ANDINITO y en sus redes sociales.

CARTONES GRATUITOS PARA TODA VENEZUELA

La pagina web www.andinito.com ya esta habilitada y disponible para que todos los venezolanos puedan registrarse y ganar con este juego innovador que viene a cambiar la manera de jugar en Venezuela, actualmente por ser el mes de lanzamiento oficial, en www.andinito.com podrás ingresar, registrarte y obtener un cartón gratis, con el que puedes ganar grandes premios en divisas con su raspadito inmediato y que te sirve para el gran sorteo de este próximo 30 de diciembre donde la o las personas que resulten ganadoras recibirán un premio máximo de $5000.

