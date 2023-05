El cantante y compositor colombiano Potty Lozano, mejor conocido como Lozano, acaba de lanzar al mercado su más reciente sencillo que lleva por nombre «Un Loco Como Yo», salsa romántica cuya autoría es del cantautor Armando Manzanero.

«Un Loco Como Yo» es el segundo sencillo de su nueva producción discográfica que saldrá al mercado a mediados del presente año. Por consiguiente, este fonograma contó con un excelente arreglo musical del maestro Alex Duque.

Cabe destacar, que Potty Lozano nació en Barranquilla, Colombia y reside en los Estados Unidos por más de 30 años. Ha desarrollado su carrera musical desde principios de los años 90’s en donde grabó su primer CD a través de la disquera Discos Fuentes.

A lo largo de su carrera ha mostrado su versatilidad experimentando otros géneros musicales. Esto le ha abierto oportunidades en diversos países para lograr posicionar su música en las estaciones de radio de Latín Jazz, Bolero, Salsa, entre otras.

En efecto, «Un Loco Como Yo», una pieza de belleza única y poética se encuentra disponible a través de YouTube:

Contacto

World Music Miami, Florida

W/app 305 3229002

sales @ worldmusic-usa.com

Lozano presenta nuevo sencillo «Un Loco Como Yo» was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema