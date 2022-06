Consejos para lucir las axilas más bonitas y perfectas.

CARACAS, VENEZUELA.- En la sociedad moderna tener mucho vello corporal es una situación que preocupa a más de una personas en diversos lugares, países y culturas. Con el pasar de los años el vello corporal se ha visto cómo algo que no debe mantenerse largo y/o ni siquiera debería estar presente, por ello existe sitios donde las persona se depilan con profesionales.

En el caso que no tengas tiempo de asistir regularmente a un sitio como estos, lo mejor es tomar la iniciativa en tus manos, por lo que puedes seguir estos consejos para lograr la mejor forma de depilar tus axilas.

Sin embargo, hay ciertas zonas que se olvida, este es el caso de las axilas. Lo cierto es que este lugar es importante puesto que, si no luce bien da la impresión de un aspecto poco agradable.

La piel de las axilas es muy delicada y está compuesta por glándulas sudoríparas. Esta piel por sus características tiene la particularidad de ser muy sensible, es por ello, que su cuidado es mayor.

A continuación te dejamos algunos tips par cuidarlas y embellecerlas aún más.

Utiliza un desodorante que sea antitranspirante, ya que así ayudas a inhibir la sudoración que provoca el mal olor y además, las posibles infecciones producto de la humedad de la zona.

Lava todos los días tus axilas en la ducha con jabón. De esta manera eliminas las bacterias que produce la transpiración.

Después de bañarte, seca muy bien tus axilas, así evitas que esta zona se humedezca y además el desodorante actuará de forma más eficaz.

Nunca rasures tus axilas en seco, humedece siempre la zona y aplica un jabón o espuma suaves para depilarte con cuchilla.

No tomes sol en esta zona. Protege tus axilas con filtro solar tal como proteges el resto de la piel de tu cuerpo. Esto, debido a que la piel de las axilas tienden a oscurecerse y mancharse de forma permanente.

Con estos consejos puedes lucir tus axilas sin preocuparte por nada solo por ser la atracción del lugar.