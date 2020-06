¿Lucro con el dolor humano? Un tratamiento para el COVID-19 cuesta más de $3000

¿Lucro con el dolor humano? Un tratamiento para el COVID-19 tiene un costo de más de $3000. En medio de la peor pandemia que ha atravesado la humanidad en los tiempos modernos, se siguen viendo las costuras de las malas intenciones de las empresas farmacéuticas, cuando comienzan a aparecer tratamientos para el coronavirus covid-19 por montos astronómicos que muchos no podrán pagar, esto condiciona y dispara el miedo de las personas a asistir a realizarse la prueba PCR que revela si el individuo tiene o no en definitiva la enfermedad.

La farmacéutica estadounidense Gilead anunció este lunes 29-J que va a vender su fármaco remdesivir, el primero que se ha mostrado efectivo para tratar la covid-19, a 390 dólares el vial para los Gobiernos de países desarrollados, lo que elevaría el precio del tratamiento más habitual a 2.340 dólares por paciente y el de las terapias más largas a 4.290 dólares.

En el caso de los países en vías de desarrollo, Gilead indicó que ha alcanzado varios acuerdos con productores de medicamentos genéricos para poder ofrecer el tratamiento a un precio más reducido y facilitar acceso a él en todo el mundo.

En Estados Unidos, desde que en mayo se aprobó de emergencia el uso de remdesivir para enfermos de coronavirus, los hospitales han estado usando dosis donadas por Gilead, que a partir de julio comenzará a cobrar por el medicamento.