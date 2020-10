Luego de 20 años sin el vital líquido, Llegó el agua al conjunto residencial Los Combinados en La Victoria, Maracaibo.

Los alcances del pozo de agua potable perforado y activado en los terrenos del Ambulatorio La Victoria por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, ya se sienten en 9 edificios del conjunto residencial Los Combinados, donde las familias comenzaron a recibir por primera vez el agua por tuberías después de 20 años sin el servicio.

Así lo constató el alcalde bolivariano, Willy Casanova, junto al equipo de la Dirección General de Servicios Públicos y la Dirección de Aguas, quienes este lunes 26 de octubre revisaron el funcionamiento del pozo.

Casanova resaltó que la intención desde la Alcaldía de Maracaibo ha sido quitarle a la comunidad este problema y aseguró que entre octubre y noviembre se podrá completar el trabajo. “Es una tremenda alegría garantizarle este servicio público a las familias de La Victoria”.

Asimismo Casanova refirió que el compromiso es conectar los 40 edificios del complejo al pozo, para que reciban agua a través de tuberías.

El pozo contará con un sistema de seguridad, para proteger el motor y la bomba sumergible, por lo que el Alcalde invitó a la comunidad a ser garantes y custodios del pleno funcionamiento del sistema, pues son los beneficiados con esta obra ejecutada en articulación con Hidrolago y Planimara.

Por su parte, Julio Zabala, vecino de Los Combinados agradeció en nombre de las casi 450 familias que viven en el conjunto residencial por el servicio. “Hemos tenido un padecimiento de casi 20 años que no veíamos una gota de agua, hoy gracias a usted señor Alcalde y su gran equipo y todo el esfuerzo que están haciendo, por fin tenemos agua”.

El director general de Servicios Públicos, Roberto Rojas, dijo que establecerán un esquema de distribución que podría ser 3X3, de manera que se logren llenar todos los tanques, tomando en cuenta que cada edificio tiene tanques de 10 mil litros, y algunos propietarios poseen tanques aéreos de menor litraje.

Según el director de Aguas, Richard Guanipa, se está evaluando el sistema, así como los alcances y el funcionamiento del pozo de agua, su caudal, presión y todo lo que implica el sistema para que sea favorable y óptimo.

La idea es beneficiar a todos los edificios de Los Combinados, por ello junto a Planimara estudian la posibilidad de incluir una bomba de mayor capacidad, pues hasta ahora se trabaja por gravedad.

*Tanque para el ambulatorio*

Guanipa aseguró que Unicef aprobó un tanque de 90 mil litros para reforzar el almacenamiento del ambulatorio La Victoria, lo que garantizará mayor independencia del sistema hídrico para la zona.

*Por: Candy Valbuena.* *Oficina de Comunicación e Información.*

