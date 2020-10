Feliz día para todos mis amigos de Medios de Comunicación Venezuela y Colombia. Espero estén bien en sus actividades dejo a su consideracion material de Información para la posibilidad de su apoyo en la publicación. Quedo de uds. Alfredo Rojas Jefe de Medios +573185297683

Luego de vivir un Idilio llega Enrique Piña con su nuevo EP “Exilio”

Enrique Piña está de vuelta, en esta oportunidad presenta un adelanto de lo que será su próximo EP titulado “Exilio”, producción que contiene seis temas con sonidos Pop – Fusión, prometiendo ser un éxito dentro de la industria musical.

El Cantautor comenta que en el 2020 muchos nos sentimos como en el “Exilio”, pero el amor es el puente que nos une, es por ello que decidió titular así a su nuevo EP que está próximo a lanzar, el cual tiene como punta de lanza el tema “Sin Distancias”, con el cual busca conquistar al mercado latinoamericano.

En conversaciones con el medio, manifestó sentirse emocionado por la receptividad que ha venido teniendo su más reciente sencillo, incluido en su nueva producción.

«Sin Distancias», estará disponible en las plataformas digitales más importantes, tales como: Spotify, Deezer, Amazon, Shazam, YouTube Music, iTunes, Apple Music, Tidal, Pandora, Claro Música, Google Play y Vevo.

Enrique Piña, otro artista que viene de la mano de @AlfredoRojas_Promotor en alianza con AR Producciones de Venezuela.

