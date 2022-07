Turismo de Aventura, Los mejores lugares turísticos ubicados al borde de precipicios

El Turismo de Aventura se ha puesto de moda en los últimos años, por eso te traemos un top de los mejores lugares turísticos al borde de precipicios…

Oia, Grecia

Es el que pueblo de Oia el que vemos en nuestra foto principal, el que se posa sobre 700 pies de acantilados volcánicos de alta mar en el extremo norte de la isla de Santorini. Es la segunda ciudad más grande de la isla. Alberga las vistas más fantásticas de Santorini y su famosa puesta de sol vale la pena ser vista, incluso si se pone un poco concurridos durante la temporada alta. Muchos de los edificios tienen sus bases en la roca volcánica. Tranquilidad, serenidad, colores pastel, las casas colgando de los acantilados, Oia es el lugar perfecto para relajarse.

Manarola, Italia

Manarola es un pequeño pueblo del municipio de Riomaggiore, en la provincia de La Spezia, Liguria, al norte de Italia. Es el segundo más pequeño de los famosos pueblos de Cinque Terre frecuentados por los turistas. Es una ciudad situada en la punta de un barranco hasta la costa salvaje y agreste de la Mar de Liguria.

Azenhas do Mar, Portugal

Azenhas do Mar es el nombre de esta ciudad. Está cerca de la capa denominada Cabo da Roca, el punto más occidental del continente europeo. A excepción de las islas, el pueblo más cercano a la izquierda (oeste) está en algún lugar de América del Norte.

Castellfollit de la Roca, España

Se encuentra en la provincia de Girona, Cataluña, España. El casco urbano está rodeado por la confluencia de los ríos Fluviá y Toronell, entre los que se levanta en el basalto la ciudad-acantilado. La ciudad está en un área de menos de un kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en uno de los municipios más pequeños de Cataluña.

Ronda, España

Ronda es una ciudad en la provincia española de Málaga. Se encuentra a unos 100 kilómetros (62 millas) de la ciudad de Málaga, dentro de la comunidad autónoma de Andalucía. Su población es de 35.515. Los principales monumentos de Ronda son tres puentes, Puente Romano, Puente Viejo y Puente Nuevo. El término “nuevo” es poco apropiado ya que la construcción de este puente se inició en 1751 y tomó hasta 1793 para completarse. El Puente Nuevo es el más alto de los puentes, torres de 120 metros (390 pies) sobre el fondo del cañón, y los tres son algunas de las características más impresionantes de la ciudad.

Bonifacio, Francia

Bonifacio es una comuna en el extremo sur de la isla de Córcega, en el departamento Corse-du-Sud de Francia. Este pueblo está situado en el Mar Mediterráneo, separada de Cerdeña por el estrecho de Bonifacio. La ciudad y sus fortificaciones se extienden también a cierta distancia a lo largo del acantilado-tapas, que están a unos 70 metros (230 pies) de altura. Los acantilados han sido socavados por el mar y los edificios han sido colocados en el mismo borde del precipicio. El encanto de la ciudad y la proximidad a las playas idílicas convierte en un destino turístico muy popular en el verano, sobre todo para los residentes de la Francia continental.