Luife lanzó «3:00 AM»

Manteniendo la esencia de su género, el cantautor dominicano, Luis Felipe Almonte o mejor conocido por su nombre artístico, Luife, estrenó su nuevo tema «3:00 AM» cantándole a un amor del pasado.

«3:00 AM» nació bajo la composición del mismo Luife dónde relata la historia de regresar con una chica de la cual se enamoró anteriormente. Bajo la producción y masterización de Jazz y 7 Records, Luife apuesta a seguir impulsando su carrera que en este momento se encuentra en ascenso.

Con «3:00 AM» Luife completa una serie de éxitos que lo han mantenido en la industria musical por sus características diferentes en cuanto a interpretación y potencial, entre los que destacan «Arte», uno de sus anteriores temas más creativos que lo caracteriza como un artista completo e integral.

Luife es amante de la mezcla de fusiones, géneros y sonidos diferentes desde los 13 años cuando tomó la iniciativa de componer e interpretar canciones. Aunque su carrera arrancó hace un año, el cantante dominicano siente el compromiso con su público para seguir deleitándonos con su música.

«3:00 AM» ya se encuentra punteando en todas las plataformas digitales.

Sigue a Luife en Instagram como @luife._ para conocer sobre sus próximos proyectos.

En : Gente