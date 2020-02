Luis Bermúdez se alzó con el título “Caballero Venezuela” en su primera edición

El certamen se llevó a cabo este 5 de febrero en el Gran Salón Venezuela del Circulo Militar de Caracas, dejando como resultado el triunfo del representante del Estado Guárico…

Este 5 de febrero se llevó a cabo la primera edición del certamen “Caballero Venezuela” un espectáculo dirigido y producido por el diseñador de modas y empresario, Raenrra.

El evento contó con la animación de Vanessa Maradona y Luz María Ledezma; quienes se dieron cita en el Gran Salón Venezuela del Circulo Militar de Caracas junto a otras personalidades del arte y el entretenimiento del país, para ver así el desenlace de este proyecto que enviará a sus cuatro ganadores a diversas competencias internacionales.

Los 18 jóvenes iniciaron el show con una presentación musical urbana. Luego de ese momento desfilaron en ropa casual, trajes de baño y alta costura, para ser una vez más evaluados en materia de oratoria y desenvolviendo gracias a dos rigurosas rondas de preguntas que determinó a los grandes favoritos.

En la mesa de calificación se pudo disfrutar de la presencia del “Zar de la belleza” Osmel Sousa, quien en todo momento ha apoyado a Raenrra en el proceso y evaluación de los competidores, y a su vez diseñó la corona oficial de la competencia.

Luego de la majestuosa producción musical cargada de tecnología, atractivos visuales, proyecciones de recorridos turísticos, y otras actividades hechas por sus protagonistas, se redujo el grupo de participantes a 6 finalistas; dando como resultado el avance de Alexander Barrera (C. Barinas), Alfredo Cárdenas (C. Nueva Esparta), Kennerth Bellorín (C. Amazonas), Luis Bermúdez (C. Guárico), Darío Tovar (C. Lara), y Héctor Basalo (C. Miranda). Este último alcanzó una mención honorifica como Talento Exclusivo de “Raenrra Model Management Ccs”; su principal compromiso será viajar a Europa y aspirar durante su estadía ser merecedor de importantes contratos comerciales y publicitarios.

La ubicación final de la competencia se estructuró de la siguiente manera: Kennerth Bellorín (C. Amazonas) logró el 3er. Lugar, y Alfredo Cárdenas (C. Nueva Esparta) alcanzó la 2da. Posición, ambos viajarán a representar al país en el certamen “Men Super Model”. Por su parte, el representante de Lara (Darío Tovar) ganó el título de “Mister Global Venezuela” mientras que el gran favorito de la noche, Luis Bermúdez (C. Guárico) triunfó como “Caballero Venezuela”. Bermúdez representará al país en el “Mister International” y a su vez, viajará a Europa como Modelo Exclusivo de Raenrra Model Maganement durante dos meses para participar en diversos proyectos de la agencia “I Love Model Management Milan”.

Raenrra, comentó: “Estoy totalmente satisfecho con el resultado obtenido… Este certamen es un proyecto totalmente gratuito donde los competidores no tienen que pagar ningún tipo de cuotas o entradas, para asegurar un puesto dentro del show… Con este evento, quiero impulsar al talento venezolano en diversas áreas de la moda nacional e internacional”.

