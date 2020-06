Luis Jaimes sueña con capitanear a la selección venezolana en la Copa Davis y en Grand Slams

El venezolano Luis Jaimes, actual entrenador de la selección juvenil de tenis de Venezuela, pese a las dificultades generadas por el Covid-19, se muestra muy optimista ante el futuro del tenis en el país e inclusive, sueña con llevar a sus pupilos a los grandes torneos y Grand Slams de la ITF (International Tenis Federation) como la Copa Davis o el Roland Garros. Aunque por ahora el calendario de competencias está suspendido y no se sabe cuándo será reanudado debido al Coronavirus, el joven coach asegura que los venezolanos tienen un porvenir bastante prometedor dentro de dicha disciplina.

El joven tenista nacido en San Cristóbal, estado Táchira, con apenas 28 años de edad ha participado como entrenador de la selección de tenis de Venezuela para torneos de la International Tennis Federation (ITF) 2020 en Barranquilla – Colombia, San Salvador-El Salvador y en San José de Costa Rica. También llevó las riendas del seleccionado femenino de Venezuela, categoría de 14 años, en el campeonato mundial celebrado en Prostejov, República Checa en 2018; además estuvo a cargo del equipo juvenil que lució el tricolor nacional en la Gira Europea de Düren, Alemania, efectuada en 2018.

“El nivel del tenis en Venezuela cuenta con una gran cantidad de talentos que trabajan y se esfuerzan dando lo mejor que tienen en su día a día, el compromiso que tenemos para ir mejorando en todos los aspectos es notorio, entrenadores jóvenes con un entusiasmo enorme y una trayectoria impecable, comprometidos a seguir su formación para poder transmitir el mensaje del cambio en el tenis de nuestro país”, destacó Jaimes.

“Tenemos el talento humano capacitado y sé que podemos llegar más lejos, solo que necesitamos más apoyo. Mi sueño como entrenador es lograr entrenar a un profesional e ir a jugar los grand slams del tenis mundial; también tenemos los Grand Slams juveniles como el Roland Garros, que es mi favorito y al cual que me encantaría llevar a alguno de mis alumnos como Isabella Colmenares, quien tiene una buena posición en el ranking mundial y parece tener una buena opción para el venidero 2021”, agregó.

Jaimes también mantiene sus pies sobre la tierra y tiene clara la realidad que ha traído el Coronavirus con la cancelación de torneos: “Este año queríamos que Francisco Lamas llegara al US Open Junior pero el torneo posiblemente ya no se realice este 2020 como consecuencia de la pandemia, y ya el año que viene él deja de ser categoría Junior, entonces se perdió esta oportunidad de viajar con él a un Grand Slam”.

Entre sus alumnos más conocidos y exitosos se encuentran Isabella Colmenares, ranking 350 ITF (mundo Junior) y número 1 de su país; Francisco Lamas ranking 250 ITF (mundo Junior) y número 1 de Venezuela. También Paulo Gutiérrez de Ecuador, quien logró estar en los primeros 4 puestos del ranking sudamericano.

“Mis planes a futuro con la selección son muy claros, soy un entrenador muy joven con muchas ganas de seguir evolucionando y seguir teniendo una excelente relación con mis jugadores que logre llevarme a la rama profesional y poder tener la oportunidad de dirigir la selección absoluta, en el caso del tenis llamada Copa Davis o Fed Cup. Por ahora voy a seguir concentrado en el nivel ITF y seguir formándome como coach de las categorías menores”, expresó Jaimes en tono optimista.

Considera que Venezuela cuenta con “jugadores de gran nivel en categorías inferiores como 10, 12, 14 y 16 años, quienes dejan muy en alto el nombre de Venezuela en certámenes internacionales, pero llegan a un momento donde el tema económico juega un papel fundamental para continuar el desarrollo de estos jóvenes, así como para tener la oportunidad de poder participar en torneos celebrados en otros países”.

