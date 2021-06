Luis Vázquez, anuncia el lanzamiento de su álbum “Comienzos”

(@MinayaPR) Luis Vázquez es un talentoso intérprete de la Salsa, quien nació en la cuna del género tropical: Puerto Rico, y hoy, está decidido a conquistar la industria musical con el lanzamiento de su primer álbum “Comienzos”, yendo de la mano con la casa disquera JAK Capital.

A pesar de su corta edad, Luis Vázquez tiene años de experiencia en el mundo de la música. Este joven “boricua” nació para cantar, y es que desde su niñez encabezaba agrupaciones musicales de “plena” puertorriqueña, y, aunque el sabor lo lleva en las venas, su voz es una muestra de que para el talento no existe la edad.

El inicio formal de su carrera artística lleva el nombre de “Comienzos”, un álbum de 8 temas dedicados a la salsa, que cuenta con la producción de grandes nombres en la industria como: Juan Miguel Dell´Orco, Damian Santiago Vera, Jay Lugo y Ramón Sánchez, bajo el sello discográfico JAK Capital.

El disco cuenta con canciones románticas con una “vibra” juvenil, con la adición de sonidos modernos que marcan la diferencia en el mercado de la música tropical. El primer sencillo promocional del álbum “Comienzos” será el tema “Tu fan”, el cual se estrena junto con su videoclip oficial, disponible en todas las plataformas del artista y su canal de YouTube Oficial Luis Vazquez Musica.

“Me siento super contento de poder, finalmente, mostrarle al mundo la culminación de este trabajo tan bonito que hicimos. Estoy listo para ponerlos a bailar con mi ritmo tropical”, afirmó Luis Vázquez.

El álbum “Comienzos” está disponible en todas las plataformas digitales y en su disco compacto y la lista de tracks es la siguiente:

1. Tu Fan – Juan Miguel Dell’Orco

2. Me Tienes Mal – Damian Santiago Vera

3. Para Siempre – Arreglo por Ramon Sanchez

4. Sin Secreto – Damian Santiago Vera

5. Como Un Perro – Juan Miguel Dell’Orco

6. Que Haré Sin Ti – Arreglo por Ramon Sanchez

7. Si Volvieras – Damian Santiago Vera

8. No Eres Como La De Ayer – Juan Miguel Dell’Orco

