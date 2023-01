Luis Vázquez estrena versión tropical de “Peligro de amor” de Chayanne

El joven salsero Luis Vázquez (@luisvazquezmusica) continúa presentando nuevos temas para demostrar que ha llegado a la industria musical para quedarse. En esta ocasión, el puertorriqueño presenta una versión tropical del tema “Peligro de amor” que popularizó en la década de los 80’ su compatriota, Chayanne.

Oriundo del pueblo de Cidra, el artista de 17 años de edad continúa abriéndose paso en la música conquistando el género de la salsa con su ritmo y peculiar voz. El lanzamiento de “Peligro de amor” se convierte en un nuevo logro y motivo de celebración para el salsero, conocido como el joven prodigio de la salsa.

“Para mí es un honor tener la oportunidad de interpretar un tema de un ícono de la música como lo es Chayanne. Seguiré trabajando para que en la nueva generación crezca aún más el interés por el género de la salsa. Hoy presento una versión con cadencia para el bailador sin perder la esencia romántica de la letra”, expresó el joven que también es estudiante de la Escuela Especializada en Música Jesús T. Piñero en su pueblo natal.

El reconocido arreglista Ramón Sánchez, estuvo a cargo de esta nueva versión de “Peligro de amor” que se augura será otro éxito en la carrera de Luis Vázquez. Para el disfrute de todos, la canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.