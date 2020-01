Luis Vicente León: El dólar paralelo es imparable en un mercado enano

Luis Vicente León fijó posición este jueves 16 de enero sobre el sube y baja del mercado paralelo de divisas.En su cuenta en Instagaram escribió: «El gráfico que define el comportamiento actual y esperado del tipo de cambio en Venezuela es volátil, de tendencia ascendente. A muy corto plazo, su valor puede subir o bajar abruptamente, ante cualquier variación, por pequeña que sea, en la cantidad de dólares o bolívares que se introduzcan en un mercado enanizado».

Pero a juicio del analista, «en el mediano y largo plazo su crecimiento es absolutamente imparable y corrige hacia arriba cualquier bache de caída o pico de subida que haya presentado anteriormente en su camino».

«En pocas palabras, cualquier dólar que se compre hoy tendrá un precio mayor en el futuro, se haya comprado aparentemente barato o caro, pues su devaluacion futura es imparable sin que se produzcan los cambios políticos y económicos indispensables para rescatar la confianza y con ella los equilibrios».

A lo largo de lo que va de enero el comportamiento del dólar a ha subido y bajado en la franja de entre Bs. 70 mil y Bs. 80 mil. «Tal como indica el dicho popular: no hay dólar caro y su límite, sin cambios, es el cielo. Agreguen al análisis del precio comparativo entre su valor actual y su valor futuro, que al compararlo con la inflación, resulta que la devaluación no alcanza el comportamiento del los precios internos (inflación), generando una fuerte sobrevaluación que convierte paradójicamente al dólar en el bien más barato de la economía».

En opinión del también presidente de Datanálísis, «a pesar de no parar de devaluarse, hiper estimulando su demanda y haciendo más baratas las importaciones que la producción local, lo cual indica que es imposible parar su devaluación futura. Para resolver la inestabilidad cambiaría no hay ninguna otra forma que resolver también la inestabilidad política, algo que después de tantos años todo el mundo debería saber.

