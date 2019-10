Se deben bancarizar las operaciones en divisas, aseguró ,el economistam quién emitió a través de su cuenta twitter importantes declaraciones el respecto a la situación de la economía en Venezuela, y es que a partir de la escasez de dinero en efectivo primero por su mercadeo por ser objeto escaso y segundo por el incremento de la necesidad de usarlo ante la subida en minutos de los precios, adicionalmente la restricción artificial del crédito mediante el encaje legal, hacen un caldo de cultivo para que la dolarización de facto se presentara en Venezuela y se acreciente al pasar el tiempo.

La economía venezolana ha migrado más de 50% del valor de sus transacciones a monedas extranjeras (dólar, euros, pesos, reales) y al oro. El bolívar, además de escaso por su contracción extrema de valor, pierde sus funciones de intercambio, reserva de valor y mecanismo de cuenta.

El no reconocimiento oficial de que la actividad económica migra agigantadamente a moneda extranjera impide que la banca local realice operaciones cotidianas en divisas, hiper estimulando las transacciones en efectivo y elevando los riesgos de seguridad, falsificación y lavado.

En adición a los problemas antes mencionados, las sanciones al gob y el over compliance bancario a los venezolanos en general estimula el crecimiento de las operaciones en efectivo con moneda extranjera, que convierte al país en un gran mercado negro, incontrolable y volátil.

En la medida en que la econ migra a moneda extranjera en efectivo, las autoridades pierden su capacidad para influir con políticas monetarias y fiscales. La decisión sub óptima es legalizar y bancarizar las operaciones en moneda extranjera. La óptima es abrir el país al cambio.

Luis Vicente León: Se deben bancarizar las operaciones en divisas was last modified: by

En : Opinión