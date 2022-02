Luisito Gómez & Calle 107 presentan su estilo de Salsa

Miami, FL, 26 de julio de 2021.- (@MinayaPR) El ganador del Latin GRAMMY®, Luis Gómez, presenta su nuevo grupo musical denominado Luisito Gomez & Calle 107 que debuta con el tema «Ya No Me Llamas» disponible en todas las plataformas digitales.

«Entiendo que ha llegado el tiempo de mostrarle al mundo mi propuesta musical junto a grandes músicos y amigos. No ha habido una banda de salsa de Nueva York con éxito comercial desde 1990s. El espacio para un nuevo grupo de salsa está abierto» expresa Luisito quien recibió el Latin GRAMMY® en el 2015 por su trabajo en el álbum «Tributo a Los Compadres: No Quiero Llanto» del artista José Alberto El Canario.

«Ya no me llamas» se estrena conjunto a un vídeo musical, dirigido por Joseph Medina donde participan junto a Luisito, Vladimir Melo Ortiz, Marvin Moscoso y Ordanis Castillo como integrantes de Calle 107.

Historia

Luisito es un músico acreditado, arreglista, y productor discográfico y desde muy joven, demostró un gran amor y talento por la música comenzando su formación como pianista a los 5 años.

Fania All Stars, Frankie Ruiz, Tito Rojas, Ramón Orlando, los Temptations y Earth Wind and Fire lo inspiraron a convertirse en el artista que es hoy en día.

En el 2003, fue el primer beneficiario de la beca de la Fundación de Celia Cruz. A los 15 años, Luisito empezó a tocar en clubes nocturnos de Nueva York como Copacabana y Latin Quarters para renombrados artistas de la salsa como Ismael Miranda, Andy Montanez, Gilberto Santa Rosa, La India, Oscar D’ León, José Alberto El Canario, Luis Enrique, George Lamond, Jerry Rivera, entre otros.

Es graduado de la prestigiosa Berklee College of Music donde logró una doble titulación en Jazz Composition y Music Production & Engineering.

Luisito también recibió una nominación al GRAMMY americano en el 2016 por su trabajo en el álbum de El Canario que fue nominado también como «Mejor Álbum Latino Tropical».

Además de trabajar como productor musical para José Alberto El Canario, también ha trabajado como productor y arreglista para Tito Nieves, Raulín Rosendo, The New York Band, Rey Reyes, Henry García y varios artistas independientes.

