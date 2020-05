M-DISC el Formato de Grabación en Disco que dura para Siempre

En un mundo donde los datos son lo más relevante en nuestras vidas, texto, imágenes y vídeo.. los formatos de almacenamiento que han ido evolucionando para el usuario final desde los discos flexibles de 8 pulgadas, luego los de 5 y 3.5 pulgadas a la par del aumento de capacidad y reducción de tamaño de los discos duros tradicionales, miniaturización que nos ha mostrado pendrives que van desde 2gb hasta 1 terabyte y que se alejan años luz a los primeros discos duros para usuarios finales que estuvieron por los 10 o 20Mb.., han dejado obsoletos a una gran cantidad de dispositivos que fueron presentados como la panacea del storage de data en un momento dado.

En la actualidad en un formato Micro SD que se puede insertar en un teléfono se pueden cargar 512gb y almacenas millones de datos.

Los formatos de grabación tienen tiempo finito

La evolución del formato magnético de discos flexibles portátiles a los conocidos y usados actualmente CD/DVD/Blu-Ray nos llevó a usar un almacenamiento si bien de mayor capacidad traía cómo defecto el tiempo de duración o mantenimiento de los datos intactos en el mismo.

El tiempo de vigencia de almacenamiento en un CD común y DVD que se fabrica en un material similar es 30 años si solo sí, no están expuestos a la luz, se almacenan sin humedad, pero lo más probable es que por el uso no lleguen a 15 años en los Blu-Ray pasa lo mismo y eso sin considerar el rayado por el uso de los discos que los deja inservibles muchas veces antes de su fecha de caducidad son formatos muy delicados. (¿obsolescencia programada?.. eso lo analizaremos posteriormente).

Tal vez, el formato de almacenamiento CD/DVD ha sido un gran fraude ya que su máximo de 30 años no llega ni a la tercera parte de los más de 100 años que puede durar un libro de texto…

Mientras los discos duros tradicionales que soportan varios terabytes para usos domésticos y de oficina, pueden durar unas 20.000 horas, lo que significa que usándolos a diario durarían unos 2 años.

Formato de grabación Ciclo de Vida en Años Observaciones Discos duros magnéticos (HDD) 2,28 El ciclo de vida depende del desgaste de las piezas mecánicas, sectores dañados en el HDD Discos duros de estado solido (SSD) 10 El ciclo de vida depende de la cantidad de lecturas y escrituras realizadas, especialmente de las escrituras CD/DVD 15 Se puede grabar en algunos variaciones del formato, leer ilimitado, frágil y propenso a rayaduras, lo ataca el moho M-Disc 1000 Solo permite grabar una sola vez y leer de forma ilimitada, discos flexibles, transparentes y más durables a los rayones

Entonces no encontramos con un gran dilema, porque si por años vamos almacenado datos, catalogando nuestro trabajo, nuestras fotos y vídeos familiares que dejamos de tenerlos en fotografías tradicionales que duraban muchas décadas para decantarnos por los nuevos formatos efímeros.. podemos tener una respuesta en el M-Disc que si bien es similar al BLU RAY el material en que está fabricado es la clave para su durabilidad.

De acuerdo a la empresa que los fabrica, Millenniata afirma que las grabaciones de M-DISC correctamente almacenadas durarán 1000 años. El formato fue introducido en 2009 por la empresa y en la actualidad muchos reproductores y «quemadores» de blu ray son compatibles con el mismo, con el tiempo se ha ido abaratando un poco el precio de los discos pero por su calidad y durabilidad siempre es bueno invertir en algo que protegerá nuestros datos por siglos y siglos.

De acuerdo a Verbatin una de las empresas que los distribuye : «A diferencia de los medios ópticos tradicionales, que utilizan tintes que pueden corromperse con el tiempo, los datos almacenados en un M DISC se graban sobre una capa de escritura inorgánica, patentada, que no se deteriora ni se gasta. Este proceso exclusivo de grabación hace que estos discos de almacenamiento sean sumamente resistentes a factores de la exposición ambiental, como la luz, la temperatura y la humedad. «.

