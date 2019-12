MACABRO! Asesinan a puñaladas a una venezolana en Surinam

El Cuerpo de Karen Sánchez fue localizado en la sala del apartamento que compartía con otra mujer al norte de Paramaribo, Surinam.

Sánchez es oriunda del sector dos de Las Velitas en Coro, se expresa en Notifalcón.

“Decidió emigrar a ese país con una amiga de la capital falconiana en busca de una mejor calidad de vida”, agregaron.

El cadáver fue hallado por su compañera de apartamento. La mujer presentó signos de violencia. Su amiga dio parte a la policía y a la dueña del apartamento.

“El cuerpo fue removido por los investigadores, mientras que la compañera de piso alegó no haber escuchado nada, pero igualmente fue detenida y se confiscaron dos celulares”, se dice en el referido medio falconiano.

La occisa tenía dos hijos. Sus familiares denunciaron a Notifalcón que creen que Sánchez fue engañada por una red de prostitución, ya que ella recibió el pasaje de una mujer; además la víctima le había escrito a su hermana radicada en Panamá “que le pagara el pasaje de regreso porque estaba recibiendo amenazas de muerte

