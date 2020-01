MACABRO! Detenidos en El Tigre por asesinar a una joven embarazada para robarle el bebé

Un hombre y una mujer están detenidos por este asesinato ocurrido en El Tigre, población de ese estado oriental.

La víctima fue identificada como Andreína Victoria Piamo Azócar, de 23 años.

De acuerdo con los datos divulgados por el periodista Eligio Rojas, el cuerpo fue localizado en el sector Las Torres de El Tigre. Tenía una herida abierta en el abdomen por donde le extrajeron un bebé de 37 semanas de gestación, según fuentes policiales.

El cadáver lo hallaron el lunes 30 de diciembre, entre unos matorrales.

Los detenidos son Naidelin Carolina González Carrasquel (31) y Carlos José Márquez (51). Ellos tenían el bebé extraído a la víctima, reseña la prensa.

El infante fue identificado como Sebastián Fernando Piamo Azócar.

Los arrestos se produjeron el 3 de enero en el sector Los Rosales, en El Tigre. El bebé tenía unos 6 días.

Según la periodista Vanessa Moreno, a Naidelin González se le hizo un examen que determinó que no había dado a luz ni estuvo embarazada.

