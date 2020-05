MACABRO! En Caracas, un hombre asfixió a su esposa y la enterro en el patio de su casa

En Caracas, un hombre asfixió a su esposa y la enterro en el patio de su casa. La mujer desapareció el miércoles 20 de agosto y los parientes no creían la versión del hombre. “Era tranquila y hacía todo por su hijo”, decían allegados.

La denuncia la hizo el marido el jueves 21 ante los cuerpos policiales y –según el periodista Román Camacho— los funcionarios de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas no creyeron su versión.

Este miércoles 27 se informó que tras investigaciones los funcionarios hallaron el cuerpo. Estaba enterrado detrás de su casa en Tacagua Vieja, sector de la parroquia Sucre, municipio Libertador.

El 20 de mayo, narra Camacho, “David Burguillos, esposo de Keiderly, habló de la desaparición de su esposa. El hombre dijo que habían discutido y la mujer salió molesta de la casa y no le dijo a dónde iba. Funcionarios del Cicpc interrogaron a familiares de Keiderly y notaron que la versión que daba Burguillos no correspondía a la personalidad de la víctima. La describían como alguien alegre, tranquila y que hacía todo por su hijo”.

Los cicpc siguieron investigando e interrogando al marido. Terminó confesando. “Discutió con su esposa y como se encontraba bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, perdió los estribos y la asfixió hasta acabar con su vida”.

Basado en voceros policiales, en HispanoPost señalan: “Luego arrastró el cuerpo hasta una arenera detrás de su vivienda en Tacagua Vieja y la enterró. Al día siguiente se trasladó hasta el Cicpc y formuló la denuncia de la desaparición.

Burguillos quedó detenido. Keiderly Morán, agregó Camacho, dejó un niño de 4 años y estudiaba en la Universidad Marítima del Caribe.

En : Noticias Nacionales