MACABRO: En Francia venden animales enteros en supermercados

Si bien, estamos acostumbrados a comprar carne de animales muertos, porqué en la realidad adquirir una bandeja de carne de pollo o de vaca, es eso… Encontrarse con una nevera en un supermercado donde el producto sea conejos, pájaros, etc ofrecidos con pelos, plumas y pezuñas es algún que podría provocar fatiga a cualquiera.

El hecho ocurrido en una cadena de supermercados francesa, fue dado a conocer por una mujer en Twitter.

¿Esta es una nueva forma de presentar la carne animal?”, preguntó la usuaria, quien se presenta como defensora de los animales y todo tipo de abusos.

El mensaje está acompañado de las impactantes imágenes de animales enteros y empaquetados, informó Noticias Caracol.

