Macabro! En Nueva York: Más de 3000 ancianos muertos por coronavirus en geriátricos

En Nueva York más de 3000 ancianos muertos por coronavirus en geriátricos han sido reportados por las autoridades, esta situación macabra ha sido un nuevo colapso para los servicios de emergencia en medio de la que tal vez sea la peor pandemia mundial de la historia.

Centenares de residencias de ancianos en el estado de Nueva York, el gran epicentro de la pandemia de coronavirus en el mundo, han informado a las autoridades de múltiples fallecimientos de pacientes en sus instalaciones, con cifras que en conjunto superan las 3.000 personas y con casos graves como los 55 muertos en el Cobble Hill Health Center, en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

Un informe oficial publicado este viernes 17 de abril ofrece un recuento de 1.145 fallecidos, según cifras proporcionadas hasta el miércoles por los propios centros geriátricos del estado y que son incompletas. Todas ellas están sufriendo el azote de la pandemia y en la mayoría de casos registran más de 10 muertos.

El Cobble Hill Health Center de Brooklyn es el registrado con mayor número de fallecidos en una lista que se asume incompleta, ya que solo incluye los geriátricos con cinco muertes o más, pero que indica una crisis sanitaria en la población más vulnerable de zonas densamente pobladas de clase trabajadora, como los barrios de Bronx y Queens en la ciudad de Nueva York.

En ese millar de muertes contabilizadas por los hogares de ancianos se incluyen las de aquellos que dieron positivo por Covid-19 y los que se asume que lo sufrieron, pero en todo caso representan un tercio de los más de 3.000 fallecimientos por casos confirmados o sospechosos que se atribuyen a este tipo de centros, según informaron las autoridades el miércoles.

Llamada a los familiares

Ni en el centro Cobble Hill de Brooklyn ni en el Franklin de Queens, otro de los más afectados con 44 pacientes fallecidos, atendían este viernes las llamadas, pero en cambio están obligados a tomar el teléfono para informar a los familiares de los pacientes que den positivo por coronavirus o perezcan por su causa, según ordenó ayer el gobernador Andrew Cuomo.

Macabro! En Nueva York: Más de 3000 ancianos muertos por coronavirus en geriátricos was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos