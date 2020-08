Macabro! En Venezuela: Encuentran cadáver decapitado de una mujer. El cuerpo de una mujer decapitada y envuelta en plástico fue encontrado la tarde de este sábado, en los Valles del Tuy, estado Miranda, según informó a través de su cuenta en Twitter el periodista Román Camacho.

La víctima hallada en el conocido sector Las Tres Letras fue identificada como Mangledys Jarais Reina Mijares. Trascendió que Mangledys estaba desaparecida desde el pasado miércoles 5 de agosto.

La joven residía en el sector Corocito y deja en la orfandad a dos hijos.

La fémina fue decapitada, maniatada y envuelta en envoplast. Al lado del cuerpo sin vida había un cartón con un mensaje escrito que refería «por sapa, ahora vamos por ti Duglas Municipal, PHS».

Este sujeto, PHS, integrante de La banda «Los Pelitos», habría sido el mismo que asesinó a dos sujetos en la vía Ocumare Charallave y al funcionario de las Faes, Eryin Sandoval, la noche del 18jul. En todos los crímenes dejó cartones con mensajes en contra de las autoridades policiales y sus informantes, por lo que guardan relación en torno al modus operandi.